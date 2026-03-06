'Bridgerton': mistério da nova Lady Whistledown na 4ª temporada

A quarta temporada de Bridgerton, da Netflix, terminou com várias reviravoltas na alta sociedade londrina. O desfecho misturou romance, tragédia e uma mudança importante para uma das figuras mais icônicas da série: Lady Whistledown.

Além do casamento de Benedict e Sophie e de uma morte inesperada que abala a família Bridgerton, o final deixa um novo mistério no ar que deve guiar os próximos capítulos da história.

Penelope se despede de Lady Whistledown

Depois de anos escrevendo a famosa coluna de fofocas, Penelope Bridgerton decide encerrar sua vida dupla. A personagem percebe que sua posição social mudou e que continuar atacando membros da elite poderia gerar consequências graves, além de prejudicar pessoas inocentes.

Por isso, ela publica uma última edição da coluna e oficialmente se aposenta do pseudônimo que a tornou famosa. A decisão marca o fim de uma das identidades secretas mais importantes da série.

Surpresa misteriosa

Quando tudo parece resolvido, o último episódio revela uma reviravolta. Uma nova edição da coluna de Lady Whistledown começa a circular pela sociedade, mesmo depois da aposentadoria de Penelope.

O panfleto surpreende personagens e espectadores, já que deixa claro que outra pessoa assumiu a identidade da colunista. O texto continua sendo narrado pela mesma voz conhecida do público, mas agora com um tom mais ácido e provocador.

Quem é a nova Lady Whistledown?

O mistério, claro, ficará em aberto até as próximas temporadas da série. Segundo a produção de Bridgerton, o roteiro já definiu quem assumiu o papel e pistas discretas foram espalhadas ao longo dos episódios. A ideia é permitir que o público tente descobrir o novo autor antes da revelação oficial. E para você, quem é a nova Lady Whistledown?