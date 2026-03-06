Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Bridgerton': mistério da nova Lady Whistledown na 4ª temporada

Quarta temporada encerra com grandes mudanças na sociedade londrina e deixa um mistério no ar

Bridgerton: identidade da nova Lady Whistledown vira o maior enigma da temporada (Liam Daniel/Netflix/Divulgação)

Bridgerton: identidade da nova Lady Whistledown vira o maior enigma da temporada (Liam Daniel/Netflix/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de março de 2026 às 10h24.

A quarta temporada de Bridgerton, da Netflix, terminou com várias reviravoltas na alta sociedade londrina. O desfecho misturou romance, tragédia e uma mudança importante para uma das figuras mais icônicas da série: Lady Whistledown.

Além do casamento de Benedict e Sophie e de uma morte inesperada que abala a família Bridgerton, o final deixa um novo mistério no ar que deve guiar os próximos capítulos da história.

Penelope se despede de Lady Whistledown

Depois de anos escrevendo a famosa coluna de fofocas, Penelope Bridgerton decide encerrar sua vida dupla. A personagem percebe que sua posição social mudou e que continuar atacando membros da elite poderia gerar consequências graves, além de prejudicar pessoas inocentes.

Por isso, ela publica uma última edição da coluna e oficialmente se aposenta do pseudônimo que a tornou famosa. A decisão marca o fim de uma das identidades secretas mais importantes da série.

Surpresa misteriosa

Quando tudo parece resolvido, o último episódio revela uma reviravolta. Uma nova edição da coluna de Lady Whistledown começa a circular pela sociedade, mesmo depois da aposentadoria de Penelope.

O panfleto surpreende personagens e espectadores, já que deixa claro que outra pessoa assumiu a identidade da colunista. O texto continua sendo narrado pela mesma voz conhecida do público, mas agora com um tom mais ácido e provocador.

Quem é a nova Lady Whistledown?

O mistério, claro, ficará em aberto até as próximas temporadas da série. Segundo a produção de Bridgerton, o roteiro já definiu quem assumiu o papel e pistas discretas foram espalhadas ao longo dos episódios. A ideia é permitir que o público tente descobrir o novo autor antes da revelação oficial. E para você, quem é a nova Lady Whistledown?

Acompanhe tudo sobre:NetflixSéries

Mais de Pop

BBB 26: quem ganhou a Prova do Líder? Disputa já dura 10 horas

BBB 26: Chaiany discute com Babu sobre o jogo: 'sou aliada sua ou da Ana Paula?'

BBB 26: quem ganhou a Prova do Líder? Disputa já dura 9 horas

BBB 26: quem ganhou a Prova do Líder? Disputa já dura 8 horas

Mais na Exame

Brasil

Engavetamento com carretas fecha Dutra e deixa dois feridos no RJ

Inteligência Artificial

ByteDance surpreende China com Seedance 2.0, mas modelo de IA tem dificuldades para vingar

Tecnologia

IPO da SpaceX pode se beneficiar de estratégias pouco convencionais de Musk

Ciência

Como funciona o provável 1º tratamento contra Parkinson no mundo