Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Breno é 'exilado' em dinâmica do BBB 26

Participante não foi escolhido por nenhum dos grupos em dinâmica e vai morar na parte externa da casa

BBB 26: Breno vai poder indicar alguém ao paredão no sábado (TV Globo)

BBB 26: Breno vai poder indicar alguém ao paredão no sábado (TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 23h09.

Na edição dessa sexta-feira, 27, uma nova dinâmica agitou a casa do Big Brother Brasil 26: o "exilado". Sem a Líder Samira, dois grupos de seis pessoas se formaram na casa, enquanto um brother "sobrou".

Breno não entrou em nenhum dos dois grupos e foi eleito o "exilado". Ele vai viver no jardim da casa mais vigiada do Brasil até sábado à noite, quando, durante o ao vivo, poderá indicar um brother ao paredão e trocará de lugar com ele.

Paredão Falso

A formação do paredão ocorre no domingo. Quatro participantes vão para a berlinda: o indicado pelo líder, o indicado pelo exilado, o mais votado pela casa e um contragolpe do indicado pelo líder.

Após a Prova Bate e Volta, três permanecem no paredão falso. Desta vez, o público não vota para eliminar. Em vez disso, escolhe qual dos emparedados será enviado ao Quarto Secreto.

A saída da casa será simulada com tudo o que o público espera de um paredão tradicional, mas o participante escolhido permanecerá escondido no Quarto Secreto. Ele poderá acompanhar tudo o que acontece na casa e voltará imune após alguns dias.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

BBB 26: qual brother foi 'exilado' do programa?

Neil Sedaka, ícone do rock e do pop americano, morre aos 86 anos

Paramount paga US$ 2,8 bi à Netflix e abre caminho para comprar Warner

Jonas e Marciele formarão um casal no BBB 26?

Mais na Exame

Pop

BBB 26: qual brother foi 'exilado' do programa?

Brasil

Haddad diz que haverá conversa com Lula e Alckmin sobre eleição para governo de SP

Um conteúdo Esfera Brasil

Indústria criativa pode perder 24% de receita global até 2028, diz Unesco

Mundo

Trump diz ter boas relações com Lula e deseja encontrá-lo em Washington: 'Eu adoraria'