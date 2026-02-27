Breno é 'exilado' em dinâmica do BBB 26

Na edição dessa sexta-feira, 27, uma nova dinâmica agitou a casa do Big Brother Brasil 26: o "exilado". Sem a Líder Samira, dois grupos de seis pessoas se formaram na casa, enquanto um brother "sobrou".

Breno não entrou em nenhum dos dois grupos e foi eleito o "exilado". Ele vai viver no jardim da casa mais vigiada do Brasil até sábado à noite, quando, durante o ao vivo, poderá indicar um brother ao paredão e trocará de lugar com ele.

Paredão Falso

A formação do paredão ocorre no domingo. Quatro participantes vão para a berlinda: o indicado pelo líder, o indicado pelo exilado, o mais votado pela casa e um contragolpe do indicado pelo líder.

Após a Prova Bate e Volta, três permanecem no paredão falso. Desta vez, o público não vota para eliminar. Em vez disso, escolhe qual dos emparedados será enviado ao Quarto Secreto.

A saída da casa será simulada com tudo o que o público espera de um paredão tradicional, mas o participante escolhido permanecerá escondido no Quarto Secreto. Ele poderá acompanhar tudo o que acontece na casa e voltará imune após alguns dias.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.