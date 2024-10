Taylor Swift supera Rihanna e se torna a cantora mais rica do mundo — fortuna impressiona

Sucesso no mundo da música e, também, nas finanças. Taylor Swift vive o auge de sua carreira, como uma das artistas mais populares e rentáveis do mercado. Desta vez, a norte-americana celebra o reconhecimento como a cantora mais rica do mundo.

A conquista desta posição veio após o enorme sucesso da sua turnê "The Eras Tour" — que também passou pelo Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo em 2023 — que a transformou em bilionária.

Com um patrimônio líquido de aproximadamente US$ 1,6 bilhão (R$ 8,72 bilhões, na cotação atual), Taylor Swift agora supera Rihanna, que possui uma fortuna de US$ 1,4 bilhão, segundo a revista Forbes.

Quem são os outros cantores mais ricos do mundo?

Outras cantoras que se destacam na lista são Madonna, com US$ 850 milhões, Beyoncé, com US$ 760 milhões, Celine Dion, com US$ 550 milhões, Barbra Streisand, com US$ 460 milhões e Dolly Parton, com US$ 450 milhões.

Taylor é a primeira artista a alcançar a marca de bilionária exclusivamente com receita proveniente de suas músicas e shows. Entre seus ativos, a Forbes destaca US$ 600 milhões vindos de turnês e royalties, US$ 600 milhões do seu catálogo musical e US$ 125 milhões em imóveis.

No ranking geral de músicos mais ricos, Swift ocupa o segundo lugar, ficando atrás apenas de Jay-Z, que acumula uma fortuna estimada em US$ 2,5 bilhões.