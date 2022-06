Brad Pitt está se aposentando? Ator quebra silêncio sobre 'capítulo final' de carreira

Brad Pitt, de 58 anos, revelou que está quase pronto para se aposentar de sua carreira de sucesso em Hollywood, após 30 anos na indústria cinematográfica e muitas produções aclamadas.

O ator, que atualmente está em uma batalha judicial com a ex-mulher Angelina Jolie, confessou que esta é a última fase de sua carreira durante uma entrevista com a GQ sobre seus planos para o futuro. “Eu me considero na minha última etapa”, disse Brad. “Este próximo semestre ou trimestre. O que vai ser? E como eu quero projetar isso?”, questionou.

“Sou uma daquelas criaturas que falam através da arte”, acrescentou, “só quero sempre fazer. Se não estou fazendo, estou morrendo de alguma forma.”

Embora o vencedor do Oscar ainda não tenha desistido do trabalho, ele abandonou outra coisa: os cigarros. Em uma tentativa de melhorar sua saúde, Pitt tomou a decisão de parar de fumar durante a pandemia em 2020, pois “nada de bom vem disso” em sua idade.

Brad, que já participou de 158 produções de cinema, continuou dizendo que teve uma mudança de perspectiva após os obstáculos causados pela pandemia do coronavírus. “Acho que a alegria foi uma descoberta mais recente, mais tarde na vida”, ele compartilhou. “Eu estava sempre me movendo com as correntes, à deriva de um lado para o outro.”

Ele continuou: “Acho que passei anos com uma depressão de baixo grau. Foi tentando abraçar todos os lados de mim – o belo e o feio – que consegui alcançar esses momentos de prazer."

Esta não é a primeira vez que Pitt abre sua possível saída da tela. Em 2020, ele disse ao The New York Times que estava pronto para assumir novas ambições.

Mesmo que a gente não saiba quando o ator planeja se aposentar, os fãs estão animados para assistir seu próximo filme 'Bullet Train', que deve estrear em 5 de agosto nos cinemas.

Divórcio

Angelina Jolie, de 47 anos, pediu o divórcio em setembro de 2016, após dois anos de casamento e 12 anos juntos. Angelina e Brad foram declarados legalmente solteiros em abril de 2019, mas continuam discutindo questões como a custódia de seus filhos.