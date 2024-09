Bon Jovi convence mulher a não pular de ponte nos EUA; veja momento

Nesta quinta-feira, 12, a polícia de Nashville (Estados Unidos) divulgou que o cantor Bon Jovi salvou uma mulher que estava prestes a se jogar da Ponte John Seigenthaler, após conversar alguns minutos com ela e oferecer um abraço.

O incidente ocorreu durante as filmagens de um videoclipe para a música "The People’s House", parte do novo álbum da banda de Bon Jovi, chamado "Forever". Segundo a polícia local, o cantor e um assistente de produção se aproximaram lentamente da mulher e, após alguns minutos de conversa, eles conseguiram convencê-la a se afastar da borda e a puxaram para um local seguro. Bon Jovi a abraçou assim que a segurança dela foi garantida.

Reconhecimento da polícia local

A polícia agradeceu publicamente ao cantor e sua equipe pela ajuda. Em uma postagem nas redes sociais, eles elogiaram a ação que evitou uma tragédia: “Um agradecimento a Jon Bon Jovi e sua equipe por ajudarem a salvar uma mulher na Ponte Seigenthaler nesta semana”, declarou o departamento de polícia de Nashville. A mulher foi levada para uma avaliação hospitalar após o incidente, de acordo com a CNN.

O caso ocorreu na ponte que atravessa o Rio Cumberland, um ponto turístico e de grande movimento, próximo ao famoso Country Music Hall of Fame. Vale dizer que essa mesma ponte já foi palco de outro salvamento em 1954, quando o jornalista John Seigenthaler, que dá nome ao local, impediu que um homem se jogasse no rio.

Bon Jovi e o legado além da música

A ação de Jon Bon Jovi vai além da já consagrada carreira musical do artista. Com o lançamento do novo álbum e de uma série documental intitulada "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story" ("Obrigada, Boa Noite: A História de Bon Jovi"), ele continua a ser uma figura de destaque na mídia. Neste ano, o cantor enfrentou uma perda pessoal com a morte da mãe, Carol Bongiovi, aos 83 anos.

*Caso você — ou alguém que você conheça — precise de ajuda, ligue 188, para o CVV - Centro de Valorização da Vida, ou acesse o site. O atendimento é gratuito, sigiloso e não é preciso se identificar.