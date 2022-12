Bombeiro desaparecido sobrevive após nadar 21km para salvar francês no Ceará

Um sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) sobreviveu após ficar desaparecido no mar durante a noite desta terça-feira.

Jairo, de 36 anos, precisou nadar mais de 21 km para chegar em terra firme, depois de salvar um turista francês que praticava "kitesurf" na praia de Jericoacoara, localizada cerca de 300 km da capital Fortaleza.

Ele mesmo avisou aos colegas de trabalho que estava bem, quando chegou à praia de Tatajuba, no município de Camocim, por volta das 2h30 da madrugada desta quarta-feira.

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

Tudo começou aproximadamente às 18 horas, quando o estrangeiro precisou ser salvo durante a prática do esporte. A modalidade conta com uma pipa presa à cintura e uma prancha para que seja possível atravessar a água com a ajuda do vento.

Enquanto se exercitava, ele precisou ser socorrido por Jairo. Com a ajuda de uma moto aquática, o bombeiro conseguiu salvar o turista. No entanto, quando o militar voltou ao mar para recolher os equipamentos esportivos do francês, o desaparecimento aconteceu.

— A pipa [do kitesurf] enroscou na turbina da moto aquática, o que ocasionou a sua deriva. Aguardei e, ao observar que estava se distanciando ainda mais da costa, abandonei a moto aquática, por volta das 21 horas, e nadei até a terra firma, por volta das 1h30 da madrugada — contou ele após o susto.

— Ao chegar em terra, andei até chegar em uma casa, me identifiquei, pedi apoio, liguei para minha mãe, avisei que estava tudo bem e logo em seguida avisei o Posto de Guarda Vidas de Jericoacoara chegar em terra, andei até chegar em uma casa, me identifiquei, pedi apoio, liguei para minha mãe, avisei que estava tudo bem e logo em seguida avisei o Posto de Guarda Vidas de Jericoacoara — complementou.