Boi Caprichoso é o campeão do Festival de Parintins 2026

Após a apuração das notas nesta segunda-feira, 29, o Boi Caprichoso foi declarado campeão do 59º Festival de Parintins.

A disputa, travada com o Boi Garantido, mobilizou o Amazonas ao longo do último fim de semana, quando as duas agremiações transformaram o Bumbódromo em palco de apresentações que reuniram alegorias monumentais, coreografias, toadas e encenações inspiradas na cultura popular, na identidade amazônica e nas tradições dos povos da região.

Na arena, o Caprichoso apresentou o espetáculo "Brinquedo que canta seu chão", dividido em três atos. A proposta reforçou o boi como um símbolo da Amazônia e abordou temas como pertencimento, ancestralidade, povos originários e resistência dos habitantes do Norte, valorizando os saberes tradicionais e a conexão entre cultura e território.

Já o Garantido levou ao público o espetáculo "Parintins: portal do encantamento", estruturado em três eixos narrativos. A apresentação explorou o universo dos seres encantados, a diversidade cultural e étnica da ilha e as tradições amazônicas, destacando manifestações populares, espiritualidade e elementos que consolidam Parintins como uma das principais referências do folclore brasileiro.

As apresentações são julgadas por um corpo de jurados que atribui notas em 21 quesitos previstos no regulamento do festival. Entre os critérios avaliados estão apresentador, levantador de toadas, cunhã-poranga, pajé, ritual indígena, alegorias, evolução, organização do conjunto folclórico e a batucada, no caso do Caprichoso, ou a marujada, no caso do Garantido.

O resultado final é definido pela soma das notas conquistadas pelas duas agremiações nas três noites de apresentações, que determina o campeão de cada edição do Festival de Parintins.