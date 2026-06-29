Festival de Parintins 2026: saiba qual foi o boi campeão após apuração

A definição do campeão do 59º Festival de Parintins acontece nesta segunda-feira, 29, durante a apuração das notas que encerram a disputa entre Caprichoso e Garantido.

O resultado aponta o vencedor da edição após as apresentações realizadas no último fim de semana, quando os dois bois ocuparam o Bumbódromo com espetáculos que reuniram alegorias, coreografias, toadas e encenações inspiradas na cultura popular, na identidade amazônica e nas tradições dos povos da região.

Neste ano, o Caprichoso apresentou o espetáculo “Brinquedo que canta seu chão”. Dividida em três atos, a proposta destacou o boi como símbolo cultural da Amazônia e abordou temas como pertencimento, ancestralidade, resistência dos povos do Norte e valorização dos conhecimentos tradicionais, reforçando a relação entre cultura e território.

O Garantido levou à arena “Parintins: portal do encantamento”, montagem estruturada em três eixos narrativos. O espetáculo explorou a diversidade cultural e étnica da ilha, o universo dos seres encantados e as tradições amazônicas, com foco na espiritualidade, nas manifestações populares e na identidade cultural que caracteriza Parintins como uma das principais referências do folclore brasileiro.

A avaliação das apresentações fica a cargo de um corpo de jurados, responsável por atribuir notas em 21 quesitos previstos no regulamento do festival. Entre os critérios analisados estão apresentador, levantador de toadas, cunhã-poranga, pajé, ritual indígena, alegorias, evolução, organização do conjunto folclórico e os itens musicais, representados pela batucada, no Caprichoso, e pela marujada, no Garantido.

O resultado final é definido pela soma das notas recebidas pelos dois bois ao longo das três noites de apresentações.