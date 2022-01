BMW apresenta novo carro que troca de cor ao toque de um botão

A montadora alemã BMW apresentou na CES 2022, um dos maiores eventos de tecnologia do mundo, um novo modelo de SUV que troca de cor sozinho -- indecisão na hora de escolher a cor do veículo novo, nunca mais.

O carro em questão é o SUV iX Flow e, para conseguir esse efeito, a BMW afirma que utilizou a tecnologia E Ink, utilizada em e-readers como o Kindle, por exemplo. Em linhas gerais, essa tecnologia é formada por milhões de microcápsulas, com um diâmetro que equivale à espessura de um cabelo humano.

Cada um das cápsulas contém pigmentos brancos com carga negativa e pigmento preto com carga positiva. Dependendo da configuração escolhida, estímulos por um campo elétrico fazem com que a cor escolhida se acumule na superfície do carro, segundo o The Verge. Toda essa mudança acontece ao toque de um botão, do ponto de vista do usuário.

"Isso dá ao motorista a capacidade de expressar diferentes aspectos da própria personalidade ou até mesmo o prazer da mudança a cada vez que entrar em seu carro", afirmou Stella Clarke, líder de projeto do iX Flow, em um comunicado da BMW.

Considerando que o modelo do SUV é elétrico, as cores podem ter um papel essencial no gasto de energia dos veículos: reter mais calor no carro significaria usar a cor preta e a cor branca poderia ser usada em ambientes com temperatura externa mais alta, por exemplo. Por enquanto, a personalização de cor está disponível somente em três tons: branco, cinza e preto.

Para quem ficou curioso e quer já comprar o veículo, será necessário segurar a ansiedade. Segundo a BMW, o novo modelo ainda está em fase de testes e não tem previsão de vendas com a nova pintura.

Mesmo antes do lançamento, o novo modelo já desperta questionamentos: quanto vai custar fazer reparos em uma pintura como essa? e Quão eficientes as mudanças de cor serão ao longo do tempo? são apenas algumas delas. Mas a montadora não parece preocupada -- ao menos por enquanto.