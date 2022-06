Diretor da série “The Office” conta que elenco quase morreu em episódio; saiba qual

A série de comédia “The Office” possui muitos fãs ao redor do mundo. A história gira em torno de funcionários da fábrica de papel "Dunder Mifflin”, onde são retratados situações engraçadas no cotidiano do escritório.

Na última segunda-feira,13, o ator e diretor Bryan Cranston, que esteve na direção da sitcom do começo ao fim, contou sobre uma gravação que quase matou todo o elenco.

Leia também: Por que Michael Scott, da série The Office, é o líder que você não deve ser

Em participação no programa “The Late Show”, apresentado por Stephen Colbert, o diretor contou a história que foi publicada no livro das atrizes Jenna Fisher e Angela Kinsey, também da série, chamado “The Office Bffs: Tales of the Office from Two Best Friends Who Were There”.

Segundo o livro, durante a gravação do episódio da quarta temporada, “Work Bus” (A Excursão), o ar-condicionado instalado no ônibus, poderia levar monóxido de carbono, pois estava muito próximo do escapamento. Esse fato poderia intoxicar todos os passageiros, ou seja, os atores.

De acordo com Cranston, Jenna Fischer que interpreta a secretária “Pam”, sentiu o cheiro do gás e alertou os demais. Segundo o diretor, "Ela salvou a vida de todos" , pois o mesmo afirma ter subido em uma cadeira e respirado próximo ao ar-condicionado.

Tudo correu bem e os atores conseguiram finalizar as gravações. A série ficou no ar de 2005 a 2013, totalizando nove temporadas. Você pode assistir em três plataformas: HBO Max, Amazon Prime Video e Star+.

VEJA TAMBÉM: