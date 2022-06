Grupo de K-Pop BTS anuncia pausa para focar em projetos solo

O grupo BTS anunciou nesta terça-feira, 14, que fará uma pausa prolongada para focar nos projetos solo. Os membros da boyband de k-pop deram a notícia para os fãs durante uma transmissão do jantar comemorativo de nove anos de carreira da grupo.

RM afirmou que os integrantes precisam crescer e amadurecer individualmente. Ele disse que espera que o tempo separado ajude o BTS seguir novas direções como grupo. "Eu sempre pensei que o BTS era diferente dos outros grupos, mas o problema com o k-pop é que não te dão tempo para amadurecer. Você precisa continuar produzindo música e seguir fazendo algo", afirmou o membro do BTS.

Os membros do grupo revelaram que a decisão foi difícil por acharem que estavam decepcionando seus fãs. A novidade acontece na semana de lançamento de "Prof", uma coletânea em comemoração ao aniversário de carreira do BTS. São três discos com 48 faixas, incluindo três inéditas "Yet To Come", "Run BTS" e "For Youth".

"A coletânea reflete os pensamentos dos integrantes no passado, presente e futuro do BTS", informou a Big Hit Music, gravadora do grupo de k-pop.

Em coreano, "BTS" é “Bangtan Sonyeondan”, o que traduzido para o português significa "escoteiros à prova de balas". O primeiro álbum do grupo “Skool Luv Affair” foi ao ar em 2014, com os hits “Boy In Luv” e “Just One Day”. Logo depois, o grupo lançou Dark & Wild, com os sucessos “Danger” e “War of Hormone”.

Essa não é a primeira vez que o grupo faz uma pausa. Em agosto de 2019, o grupo tirou um período de férias.

LEIA TAMBÉM:

Nove anos do BTS: confira os 10 maiores sucessos no aniversário do grupo de K-Pop