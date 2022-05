Black Mirror: 6ª temporada está em desenvolvimento pela Netflix

Após três anos, a sexta temporada de Black Mirror aparenta estar confirmada. De acordo com informações do site Variety, os episódios já estão sendo produzidos pela Netflix de maneira bastante sigilosa.

A série, que conta uma história diferente por episódio, mostra a relação de humanos com a tecnologia em universos distópicos, mas trazendo reflexões sobre a atualidade. Ela estreou na televisão britânica em 2011 e foi comprada pela Netflix cerca de dois anos depois.

Informações do Variety indicam que a sexta temporada será diferente das outras, tomando um formato mais "cinematográfico". A temporada terá mais episódios do que as outras e eles também devem ser mais longos.