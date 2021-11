Qual é o melhor horário para comprar na Black Friday 2021? Veja dados

A Black Friday 2021 começa oficialmente nesta sexta-feira, 26, mas muitas promoções já estão sendo divulgadas por diversos varejistas.

Para ajudar o consumidor a descobrir a hora certa para encontrar as promoções, a Promobit, plataforma e rede social especializada em promoções, realizou um estudo com os melhores horários para compras online.

Com base em dados das últimas duas edições da Black Friday, o levantamento da plataforma identificou os horários com maior quantidade de promoções para cada categoria de produtos. Com isso, é possível estimar os melhores horários para comprar neste ano.

O estudo aponta que muitas promoções começam a partir das 18h desta quinta-feira, 25. “Antecipar ofertas mais agressivas é uma estratégia usada por muitos varejistas para garantir a venda em um momento com menos concorrência. Consideramos como Black Friday o período que vai de quinta-feira a partir das 19h até o fim de segunda-feira”, explica Fabio Carneiro, CEO do Promobit.

Os melhores horários para fazer compras na Black Friday 2021

Roupas e calçados masculinos e femininos: as melhores ofertas devem acontecer das 21h às 22h de quinta e às 21h de sexta para itens femininos e às 11h de quinta, entre 21h e 22h de quinta, meia-noite de sexta, e também às 21h de sexta para roupas masculinas;

das 21h às 22h de quinta e às 21h de sexta para itens femininos e às 11h de quinta, entre 21h e 22h de quinta, meia-noite de sexta, e também às 21h de sexta para roupas masculinas; Smartphones e tablets: a maior concentração de promoções ocorre entre 23h de quinta e 2h de sexta. Depois costumam reaparecer às 13h, e novamente entre 22h e 23h de sexta-feira;

maior concentração de promoções ocorre entre 23h de quinta e 2h de sexta. Informática (N otebooks, PCs) : as maiores promoções estarão no intervalo entre 19h de quinta e 2h de sexta. Na sexta-feira os melhores horários são entre 19h e 21h.

intervalo entre 19h de quinta e 2h de sexta. Áudio e Vídeo (TV, fones de ouvido, caixas de som): maiores chances de encontrar promoções na virada de quinta para sexta, mas a recomendação é procurar a partir das 22h de quinta;

maiores chances de encontrar promoções na virada de quinta para sexta, mas a recomendação é procurar a partir das 22h de quinta; Eletrodomésticos: maior distribuição entre as ofertas que aparecem entre quinta e sexta, com picos à meia-noite. Na sexta-feira um bom horário é ao meio dia, e depois entre 20h e 23h;

maior distribuição entre as ofertas que aparecem entre quinta e sexta, com picos à meia-noite. Games: categoria considerada mais imprevisível pela pesquisa. As promoções ficarão concentradas entre quinta e sexta, podendo ou não ter picos à meia-noite de sexta.

EXAME lança e-book gratuito com 30 formas práticas de ter renda extra: baixe agora mesmo.