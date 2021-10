Billie Eilish será principal atração do festival de Glastonbury de 2022

A vencedora do Grammy Billie Eilish se apresentará em Glastonbury em junho que do próximo ano, tornando-se a artista solo mais jovem a encabeçar o festival de música britânico, disseram organizadores nesta segunda-feira.

A cantora de 19 anos, que interpreta o tema do filme mais recente de James Bond, "007 – Sem Tempo para Morrer", cantou no palco Other Stage do festival em 2019, a última vez em que o grande evento em campo aberto foi realizado.

O festival foi cancelado no ano passado e neste por causa da pandemia de Covid-19, mas uma versão virtual foi organizada em maio.

Eilish, conhecida por canções como "Bad Guy" e "Bury a Friend", publicou uma selfie no Instagram usando um moletom com gorro de Glastonbury e escreveu "2022" na foto.

"Esta parece a maneira perfeita para voltarmos, e mal posso esperar!", disse Emily Eavis, coorganizadora de Glastonbury, em um comunicado, acrescentando que Eilish se apresentará no palco principal Pyramid no dia 24 de junho.

O festival acontecerá entre os dias 22 e 26 de junho, e seus ingressos já estão esgotados porque os depósitos feitos para 2020 se acumularam pelo segundo ano, explicaram os organizadores.