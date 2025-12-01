Bill Gates indica 5 livros para ler neste final de ano

A chegada de dezembro costuma significar correria, festas e balanços de fim de ano, mas também pode ser um período mais silencioso, perfeito para colocar a leitura em dia. É justamente esse espírito que o bilionário Bill Gates, fundador da Microsoft e leitor assíduo, aproveitou ao compartilhar sua nova seleção de livros para fechar 2025.

No post publicado em seu blog, Gates lembrou que “as festas estão quase aí” e que ele sempre tenta usar essa época para retomar o hábito de ler. Segundo ele, há “algo nos dias mais tranquilos” que facilita sentar e mergulhar em um bom livro.

A lista reúne obras que, nas palavras do próprio bilionário, “abrem a cortina sobre como algo importante realmente funciona”, de reflexões sobre propósito na maturidade a novas formas de pensar clima, criatividade, comunicação e até a capacidade americana de realizar grandes projetos.

Gates encerra o texto desejando que os leitores encontrem algum título que “desperte curiosidade” e que o período de festas seja recheado de “pessoas queridas, boa comida e ótimas conversas”.

As 5 recomendações de livros de Bill Gates

'Criaturas Extraordinariamente Brilhantes', de Shelby Van Pelt

"Não costumo ler ficção com frequência, mas quando leio, quero encontrar personagens interessantes que me ajudem a ver o mundo de uma nova maneira. 'Criaturas Incrivelmente Brilhantes' cumpriu esse objetivo. Adorei este romance fantástico sobre Tova, uma mulher de 70 anos que trabalha no turno da noite limpando um aquário e encontra satisfação cuidando de um polvo inteligente. Tova luta para encontrar um sentido para a vida, algo com que muitas pessoas lidam à medida que envelhecem. A história de Van Pelt me ​​fez refletir sobre o desafio de preencher os dias após parar de trabalhar — e sobre o que as comunidades podem fazer para ajudar as pessoas idosas a encontrar um propósito", escreve Bill Gates.

'Clearing the Air', de Hannah Ritchie

"Acompanho o trabalho de Hannah no Our World in Data há anos, e seu novo livro é uma das explicações mais claras sobre o desafio climático que já li. Ela o estrutura em torno de 50 grandes questões — como se é tarde demais para agir, se a energia nuclear é perigosa e se as energias renováveis ​​são realmente acessíveis — e responde a cada uma delas em uma linguagem concisa e acessível. Ela é realista quanto aos riscos, mas fundamentada em dados que mostram progresso real: a energia solar e eólica estão crescendo em ritmo recorde, os carros elétricos estão ficando mais baratos e a inovação está se acelerando em áreas como aço, cimento e combustíveis limpos. Se você quer uma visão geral otimista e baseada em fatos sobre o estado atual das soluções climáticas, esta é uma ótima escolha."

'Who Knew', de Barry Diller

"Conheço Barry há décadas, mas suas memórias ainda me surpreenderam e me ensinaram muito. Ele é uma das figuras mais influentes da mídia moderna. Inventou o filme feito para a TV, ajudou a criar a minissérie, transformou a Paramount no estúdio de cinema número 1, lançou a rede de televisão Fox e, mais tarde, construiu um império na internet. Ele passou a vida apostando em ideias antes que elas se tornassem óbvias, e os setores que ele transformou mostram o quanto essas apostas podem valer a pena."

'When Everyone Knows That Everyone Knows', de Steven Pinker

"Poucas pessoas explicam os mistérios do comportamento humano melhor do que Steven Pinker, e seu livro mais recente é leitura obrigatória para quem quer aprender mais sobre como as pessoas se comunicam. When Everyone Knows That Everyone Knows mostra como o 'conhecimento comum' permite que as pessoas se coordenem: quando sabemos o que os outros sabem, os sinais indiretos se tornam claros. Embora o tema em si seja bastante complexo, o livro é acessível e prático, e me fez enxergar as interações sociais do dia a dia sob uma nova perspectiva."

'Abundance: What Progress Takes', de Ezra Klein e Derek Thompson

"Este livro oferece uma análise perspicaz sobre por que os Estados Unidos parecem ter dificuldades em construir coisas e o que será necessário para resolver esse problema. Klein e Thompson argumentam que o progresso depende não apenas de boas ideias, mas também dos sistemas que ajudam essas ideias a se disseminarem. Hoje, esses sistemas muitas vezes acabam por atrasar o processo — desde habitação e infraestrutura até energia limpa e avanços científicos. Reconheci muitos dos gargalos que eles descrevem em meu próprio trabalho nas áreas de saúde global e clima. 'Abundância' não pretende ter todas as respostas, mas levanta as questões certas sobre como os EUA podem reconstruir sua capacidade de realizar grandes projetos."