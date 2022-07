Bilhete premiado leva mais de R$ 6,6 bilhões em loteria dos EUA

Um apostador do Estado de Illinois, nos Estados Unidos, ganhou US$ 1,28 bilhão (por volta de R$ 6,6 bilhões) no jackpot da Mega Millions, a loteria americana. Os números sorteados foram: 13-36-45-57-67 mais a Mega Ball, 14.

Esse foi o terceiro maior prêmio de loteria do país. O valor estava acumulado desde 15 de abril. Eram 29 sorteios consecutivos sem um ganhador. As chances de ter o bilhete premiado, segundo estatísticas da empresa, eram de 1 em 302,5 milhões.

O diretor de Loteria de Ohio, Pat McDonald, principal do consórcio Mega Millions, parabenizou o vencedor em Illinois, que ainda não foi sacar seu prêmio. "Estamos felizes por testemunhar uma das maiores vitórias de jackpot na história da Mega Millions", disse McDonald em um comunicado à imprensa. "Estamos ansiosos para descobrir quem ganhou e ansiosos para parabenizar o vencedor em breve", disse. O site da Mega Millions agora prevê o jackpot de terça-feira em US$ 20 milhões (R$ 100,3 milhões).

A Mega Millions é jogado em 45 Estados, bem como em Washington, DC e nas Ilhas Virgens Americanas. O jogo é coordenado por loterias estaduais.

Confira os maiores prêmios da Mega Millions:

US$ 1,537 bilhão, na Carolina do Sul em 23 de outubro de 2018

US$ 1,050 bilhão, em Michigan em 22 de janeiro de 2021

US$ 1 bilhão em jogo na noite desta sexta-feira

US$ 656 milhões, em Illinois, Kansas e Maryland em 30 de março de 2012

US$ 648 milhões, na Califórnia e na Geórgia em 17 de dezembro de 2013

US$ 543 milhões, na Califórnia em 24 de julho de 2018

US$ 536 milhões, em Indiana em 8 de julho de 2016

US$ 533 milhões, em Nova Jersey em 30 de março de 2018

US$ 522 milhões, na Califórnia em 7 de junho de 2019

US$ 516 milhões, na Pensilvânia em 21 de maio de 2021

Como apostar na Mega Millions?

Ao entrar no site da TheLotter, vá até a página da Mega Millions e escolha os números que deseja apostar. São cinco números principais e um número extra. Então, é só clicar em JOGAR na parte inferior da tela que representantes da TheLotter vão comprar um bilhete oficial em seu nome nos Estados Unidos. Ele ficará disponível na sua conta pessoal antes do sorteio ser realizado.

Caso você ganhe, a TheLotter irá te avisar sobre seu prêmio através de um e-mail automático. Sua conta será creditada automaticamente com os seus ganhos. Você também pode ver o seu ganho e os dados do sorteio correspondente a qualquer hora na seção Ganhos da sua conta online. Vale lembrar que o site não cobra comissões. Caso você não consiga viajar para retirar seu prêmio, as loterias americanas esperam até um ano para que o ganhador receba o valor.

Brasileira já ganhou o prêmio

Uma usuária do TheLotter acertou os 5 números principais no sorteio de 26 de setembro de 2017, e foi a primeira ganhadora brasileira da Mega Millions. A brasileira levou para casa um prêmio de US$ 1 milhão.