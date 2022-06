Biden cai de bicicleta ao parar para falar com apoiador

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sofreu um pequeno acidente de bicicleta enquanto pedalava próximo a uma praia do estado de Delaware na tarde de sábado, 18.

O acidente aconteceu quando o democrata de 79 anos tentou parar a bicicleta em uma faixa de pedestre para falar com um apoiador. Biden enganchou o pé no pedal e caiu no chão, mas como a bicicleta já estava parada, ele não se machucou.

New video emerges of Pres. Joe Biden's bike crash in Delaware this morning. pic.twitter.com/4KMiQdr6XQ — Election Wizard 🇺🇸 (@ElectionWiz) June 18, 2022

No momento da queda, o presidente usava equipamentos de proteção como capacete e luvas.

A Casa Branca emitiu nota informando que Biden saiu ileso do acidente e que não foi necessário acionar atendimento médico no momento e após a queda.

O tombo de bicicleta vem em um momento politicamente difícil para Biden. Com o aumento da inflação americana e do preço dos combustíveis, relacionado à guerra entre Rússia e Ucrânia, a aprovação de Biden está abaixo dos 50% entre os americanos. Uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgada neste mês relevou que 56% dos eleitores desaprovam o democrata.