Encontro Nacional de Automação abre inscrições para edição de 2026

ENA 2026 discutirá a integração de automação e inteligência artificial aos desafios da indústria, em evento gratuito em BH
Plataforma de conteúdo
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 13h00.
O Encontro Nacional de Automação (ENA) abriu inscrições gratuitas para os dias 4 e 5 de novembro de 2026, no Expominas, em BH. Realizado pela Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG), em parceria com a produtora de aço Gerdau, o evento terá palestras, painéis e demonstrações práticas sobre automação e inteligência artificial.
Realizado em BH, entre os dias 4 e 5 de novembro, no Expominas, o Encontro Nacional de Automação (ENA) é considerado um dos eventos mais importantes do do país voltados à automação industrial, inovação e transformação digital da indústria.
A edição deste ano acaba de abrir inscrições.
A programação do evento contará com palestras e painéis com especialistas, apresentação de tecnologias e soluções, experiências práticas, além de oportunidades de networking. AS inscrições são gratuitas.
Realizado pela Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG), em parceria com a Gerdau, a maior empresa brasileira produtora de aço, o ENA tem como objetivo estimular a troca de conhecimento, promover oportunidades de negócios e apresentar as principais tecnologias relacionadas à automação e à inteligência artificial.
A iniciativa reúne especialistas, empresas, fornecedores de tecnologia e profissionais do setor para dois dias de conteúdos, conexões e apresentação de soluções que impulsionam a competitividade industrial.
“O ENA é uma importante oportunidade para aproximar empresas, profissionais e especialistas, compartilhar conhecimento e discutir como a automação, a inteligência artificial e outras novas tecnologias podem ser aplicadas de forma concreta aos desafios da indústria brasileira”, disse Rafael Guimarães, gerente geral da Indústria 4.0 da Gerdau.
Além das discussões técnicas, o evento contará com uma estratégia de divulgação voltada a públicos ligados à automação, tecnologia da informação, inteligência artificial, visão computacional, Digital Twin, computação em nuvem, segurança cibernética e conectividade.
“Diferentemente das edições anteriores, quando o ENA apresentava tendências em tecnologia e automação, em 2026 o evento chega a um novo patamar: discutir como essas soluções podem ser integradas e aplicadas aos desafios da indústria.
A automação deixa de ser uma tecnologia isolada e passa a estar conectada à inteligência artificial, análise de dados, visão computacional, digital twin, conectividade e cibersegurança.
Queremos que o participante tenha contato não apenas com conteúdos, mas também com demonstrações práticas de como essas tecnologias podem transformar a indústria”, destaca o gerente de Tecnologia e Automação Industrial do SENAI, Ricardo Aloysio.
O ENA é um evento voltado à automação industrial, à inovação e à transformação digital da indústria. O encontro busca estimular a troca de conhecimento, promover oportunidades de negócios e apresentar tecnologias relacionadas à automação e à inteligência artificial.
O ENA 2026 será realizado nos dias 4 e 5 de novembro, no Expominas, em BH.
As inscrições para o Encontro Nacional de Automação são gratuitas e estão abertas.
O ENA é realizado pela Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG), em parceria com a produtora de aço Gerdau.
A programação terá palestras e painéis com especialistas, apresentação de tecnologias e soluções, experiências práticas e oportunidades de networking.
O foco é discutir como integrar e aplicar soluções tecnológicas aos desafios da indústria, segundo Ricardo Aloysio, gerente de Tecnologia e Automação Industrial do SENAI. A proposta conecta automação a inteligência artificial, análise de dados, visão computacional, digital twin, conectividade e cibersegurança.