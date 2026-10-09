Encontro Nacional de Automação abre inscrições para edição de 2026

RESUMO ＋ O Encontro Nacional de Automação (ENA) abriu inscrições gratuitas para os dias 4 e 5 de novembro de 2026, no Expominas, em BH. Realizado pela Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG), em parceria com a produtora de aço Gerdau, o evento terá palestras, painéis e demonstrações práticas sobre automação e inteligência artificial.

Realizado em BH, entre os dias 4 e 5 de novembro, no Expominas, o Encontro Nacional de Automação (ENA) é considerado um dos eventos mais importantes do do país voltados à automação industrial, inovação e transformação digital da indústria.

A edição deste ano acaba de abrir inscrições.

A programação do evento contará com palestras e painéis com especialistas, apresentação de tecnologias e soluções, experiências práticas, além de oportunidades de networking. AS inscrições são gratuitas.

O que é o ENA?

Realizado pela Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG), em parceria com a Gerdau, a maior empresa brasileira produtora de aço, o ENA tem como objetivo estimular a troca de conhecimento, promover oportunidades de negócios e apresentar as principais tecnologias relacionadas à automação e à inteligência artificial.

A iniciativa reúne especialistas, empresas, fornecedores de tecnologia e profissionais do setor para dois dias de conteúdos, conexões e apresentação de soluções que impulsionam a competitividade industrial.

“O ENA é uma importante oportunidade para aproximar empresas, profissionais e especialistas, compartilhar conhecimento e discutir como a automação, a inteligência artificial e outras novas tecnologias podem ser aplicadas de forma concreta aos desafios da indústria brasileira”, disse Rafael Guimarães, gerente geral da Indústria 4.0 da Gerdau.

Divulgação direcionada

Além das discussões técnicas, o evento contará com uma estratégia de divulgação voltada a públicos ligados à automação, tecnologia da informação, inteligência artificial, visão computacional, Digital Twin, computação em nuvem, segurança cibernética e conectividade.

“Diferentemente das edições anteriores, quando o ENA apresentava tendências em tecnologia e automação, em 2026 o evento chega a um novo patamar: discutir como essas soluções podem ser integradas e aplicadas aos desafios da indústria.

A automação deixa de ser uma tecnologia isolada e passa a estar conectada à inteligência artificial, análise de dados, visão computacional, digital twin, conectividade e cibersegurança.

Queremos que o participante tenha contato não apenas com conteúdos, mas também com demonstrações práticas de como essas tecnologias podem transformar a indústria”, destaca o gerente de Tecnologia e Automação Industrial do SENAI, Ricardo Aloysio.