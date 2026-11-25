O atacante inglês Raheem Sterling foi condenado a 12 meses de prisão por direção perigosa e posse de óxido nitroso na Inglaterra. A sentença foi anunciada nesta quarta-feira, 25 no Tribunal de Magistrados de Basingstoke, em Hampshire. A pena, porém, foi suspensa por 18 meses, e o jogador não precisará cumprir prisão imediata caso respeite as condições impostas pela Justiça.

Além da pena suspensa, Sterling terá de cumprir 100 horas de trabalho comunitário e ficará proibido de dirigir por dois anos. O jogador havia se declarado culpado em setembro por três infrações: direção perigosa, posse de óxido nitroso para inalação indevida e recusa em fornecer uma amostra de sangue para análise.

O que aconteceu com Raheem Sterling?

O caso aconteceu em 28 de maio de 2026. Na ocasião, Sterling dirigia uma Lamborghini Urus pelas rodovias M25 e M3, no sul da Inglaterra, durante o horário de pico, enquanto inalava óxido nitroso por meio de balões. O jogador perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma estrutura metálica às margens da estrada.

Segundo informações apresentadas no tribunal, testemunhas relataram que o automóvel trafegava de maneira irregular, mudando de faixa repetidamente. Apesar da gravidade da ocorrência, não houve feridos nem envolvimento de outros veículos.

Após o acidente, policiais encontraram Sterling no carro danificado, com cilindros de óxido nitroso. O jogador também se recusou a fornecer uma amostra de sangue para análise. Ele admitiu as três infrações em setembro, antes da sentença desta quarta-feira.

Quais foram as punições aplicadas a Sterling?

A Justiça determinou uma pena de 12 meses de prisão, suspensa por 18 meses. Na prática, Sterling não será preso imediatamente, mas poderá ter de cumprir a pena caso descumpra as condições estabelecidas durante o período de suspensão.

O atacante também recebeu outras sanções:

Prisão: 12 meses, com pena suspensa por 18 meses.

12 meses, com pena suspensa por 18 meses. Trabalho comunitário: 100 horas de serviço não remunerado.

100 horas de serviço não remunerado. Carteira de motorista: suspensão do direito de dirigir por dois anos.

suspensão do direito de dirigir por dois anos. Custas e encargos: pagamento de taxas judiciais e de uma sobretaxa obrigatória destinada ao financiamento de serviços de apoio a vítimas e testemunhas.

Durante a audiência, a juíza Kirsty Allman considerou como atenuantes a confissão do jogador, seu histórico anterior sem condenações, o trabalho beneficente e o envolvimento voluntário em tratamento para dependência química.

Qual é a situação atual de Sterling?

Aos 31 anos, Sterling está sem clube desde o fim de sua passagem pelo Feyenoord, da Holanda, na temporada passada. O atacante inglês também defendeu Liverpool, Manchester City, Chelsea e Arsenal ao longo da carreira.

Sua passagem mais vitoriosa e marcante foi pelos Citizens, onde conquistou quatro Premier Leagues, cinco Copas da Liga Inglesa e uma Copa da Inglaterra. Pela seleção inglesa, disputou 82 partidas, anotou 20 gols e foi convocado para as Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022.