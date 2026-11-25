Sterling: jogador inglês cometeu crime de trânsito (Foto: Divulgação/Manchester City)
Colaboradora
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 19h09.
Raheem Sterling, atacante inglês, foi condenado por direção perigosa e posse de óxido nitroso. A pena de 12 meses de prisão foi suspensa por 18 meses, e ele terá que cumprir 100 horas de trabalho comunitário e ficar sem dirigir por dois anos. O caso ocorreu em maio de 2026, quando o jogador perdeu o controle de seu carro durante o horário de pico.
O atacante inglês Raheem Sterling foi condenado a 12 meses de prisão por direção perigosa e posse de óxido nitroso na Inglaterra. A sentença foi anunciada nesta quarta-feira, 25 no Tribunal de Magistrados de Basingstoke, em Hampshire. A pena, porém, foi suspensa por 18 meses, e o jogador não precisará cumprir prisão imediata caso respeite as condições impostas pela Justiça.
Além da pena suspensa, Sterling terá de cumprir 100 horas de trabalho comunitário e ficará proibido de dirigir por dois anos. O jogador havia se declarado culpado em setembro por três infrações: direção perigosa, posse de óxido nitroso para inalação indevida e recusa em fornecer uma amostra de sangue para análise.
O caso aconteceu em 28 de maio de 2026. Na ocasião, Sterling dirigia uma Lamborghini Urus pelas rodovias M25 e M3, no sul da Inglaterra, durante o horário de pico, enquanto inalava óxido nitroso por meio de balões. O jogador perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma estrutura metálica às margens da estrada.
Segundo informações apresentadas no tribunal, testemunhas relataram que o automóvel trafegava de maneira irregular, mudando de faixa repetidamente. Apesar da gravidade da ocorrência, não houve feridos nem envolvimento de outros veículos.
Após o acidente, policiais encontraram Sterling no carro danificado, com cilindros de óxido nitroso. O jogador também se recusou a fornecer uma amostra de sangue para análise. Ele admitiu as três infrações em setembro, antes da sentença desta quarta-feira.
A Justiça determinou uma pena de 12 meses de prisão, suspensa por 18 meses. Na prática, Sterling não será preso imediatamente, mas poderá ter de cumprir a pena caso descumpra as condições estabelecidas durante o período de suspensão.
O atacante também recebeu outras sanções:
Durante a audiência, a juíza Kirsty Allman considerou como atenuantes a confissão do jogador, seu histórico anterior sem condenações, o trabalho beneficente e o envolvimento voluntário em tratamento para dependência química.
Aos 31 anos, Sterling está sem clube desde o fim de sua passagem pelo Feyenoord, da Holanda, na temporada passada. O atacante inglês também defendeu Liverpool, Manchester City, Chelsea e Arsenal ao longo da carreira.
Sua passagem mais vitoriosa e marcante foi pelos Citizens, onde conquistou quatro Premier Leagues, cinco Copas da Liga Inglesa e uma Copa da Inglaterra. Pela seleção inglesa, disputou 82 partidas, anotou 20 gols e foi convocado para as Copas do Mundo de 2014, 2018 e 2022.