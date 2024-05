Ator de 'This is Us' vai à formatura de Niles Fitch, seu filho na série

A série "This Is Us" já fez muita gente chorar, é fato. Mas nesta quarta-feira, 22, uma ação da vida real deixou muitos fãs emocionados na vida real. Milo Ventimiglia, 46 anos, conhecido por seu papel como Jack Pearson, marcou presença na formatura de Niles Fitch (versão jovem de Randall), seu filho na série. E ele não foi o único: a atriz Hannah Zeile (Kate), de 26 anos, também prestigiou o evento.

Em suas redes sociais, Niles compartilhou uma foto ao lado dos colegas de elenco que estrelam o drama familiar. Em outra imagem, ele posa vestindo a beca e segurando seu diploma da Universidade do Sul da Califórnia. Na legenda: "Pai, eu consegui".

Mandy Moore, intérprete da mãe de Niles na ficção, Rebecca Pearson, deixou um comentário na publicação: "Vai, Niles! Inacreditável. Mãe falsa orgulhosa", escreveu Moore.

Sobre o que fala 'This is Us'?

"This Is Us" narra a jornada da família Pearson ao longo de mais de quatro décadas, explorando os diversos estágios da vida de cada membro. A narrativa se desenrola por meio de saltos temporais, apresentando momentos do "passado", quando os trigêmeos eram crianças, o "presente", em que já são adultos, e até mesmo vislumbres do "futuro", retratando-os em idades mais avançadas.