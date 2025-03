BBB25: quem venceu a prova do anjo? Veja resultado e a dinâmica da semana

O João Gabriel levou a melhor e conquistou a prova do Anjo. O salva-vidas de rodeio venceu um desafio de agilidade, no qual os participantes testaram a comunicação e estratégia em duplas.

A disputa contou com apenas dez participantes. João Gabriel ganhou o poder de imunizar alguém na formação de paredão do próximo domingo, R$ 50 mil em eletrodomésticos, um almoço especial e um vídeo da família.

Como foi a Prova do Anjo?

A prova do anjo foi um desafio que misturou agilidade, comunicação e estratégia. Um dos jogadores ficou na Área do Corredor. Este jogador ficou ligado por cordas à dupla dele, e toda vez que ele andasse para frente, suspendeu o parceiro. Lá em cima, o outro foi o Observador.

A participação da dupla começou quando o Corredor apertou o botão. Ao apertar o botão, disparou o cronômetro. Do outro lado do muro, o ambiente Gabarito esteve na visão do Observador. Na frente de cada eletrodoméstico do ambiente, uma placa possuia uma frase com os atributos do produto.

Na frente do Observador, estão oito placas idênticas às que estão no ambiente do outro lado do muro. O Observador pegava uma dessas placas e jogava por dentro do tubo. A placa aparecia para o Corredor, descendo o elevador em que estava o Observador. Ele pegava a placa e colocava na caixa correspondente ao eletrodoméstico em questão.

Depois que as oito placas estiverem nas placas, o Corredor apertava o botão para parar o cronômetro. Após acionar, a participação da dupla era encerrada. Quem fez o melhor tempo vence essa etapa da prova.

Com o tempo de 1 minuto e 47 segundos, João Pedro e João Gabriel superaram os adversários e venceram a primeira etapa da prova.

Na segunda etapa, cada participante precisou escolher uma placa que estava acompanhada de um eletrodoméstico. Os brothers precisavam selecionar a placa premiada, que possui uma mensagem de vitória em seu verso.

João Gabriel selecionou a placa premiada e venceu a 10ª prova do anjo do BBB 25. O brother também 50 mil em eletrodomésticos ganhou.

CONFIRA O RANKING DA PROVA DO ANJO:

João Pedro e João Gabriel: 01:47.934s Eva e Vitória: 01:57.154s Maike e Vilma: 02:36.364s Daniele e Diego: 02:58.594s Delma e Guilherme: 04:52.564s

Quem está no Castigo do Monstro?

Guilherme foi escolhido para o Castigo do Monstro. O brother deverá 'desatar nós' na dinâmica.

Os castigados perdem 300 estalecas cada e quem estiver no VIP vai direto para a Xepa.

Quem participou da prova do anjo?

Corredor: Guilherme; Observador: Delma;

Corredor Maike; Observador: Vilma;

Corredor: Diego; Observador: Daniele Hypolito;

Corredor: Eva; Observador: Vitória Strada;

Corredor: João Pedro; Observador: João Gabriel.

Quem não participa da Prova do Anjo:

Vinícius, vetado por Maike;

Aline, vetada por João Pedro.

Veja a dinâmica da semana do BBB25

Sábado

Prova do Anjo

Big Fone: quem atender vai emparedar duas pessoas.

Domingo

Poder Curinga Marreta salva um emparedado pelo Big Fone;

A pessoa retirada pelo poder acima ficará imune na votação;

Uma pessoa imunizada pelo Anjo;

Um emparedado pelo Big Fone no Paredão;

Líder empareda uma pessoa;

Dois mais votados pela casa vão para a berlinda;

Três participantes jogam a Prova Bate-Volta e um se salva;

Formação do Paredão triplo.

Terça

O 12º participante deixa o reality

Como assistir ao BBB 25 online e na TV

Além da transmissão na TV Globo, o BBB 25 pode ser acompanhado de várias formas:

TV aberta: na Globo, ao vivo, às 22h25 pelo horário de Brasília.

TV fechada: no canal Multishow, logo após o final da edição exibida na Globo.

Pay-per-view: assine pelas operadoras de TV a cabo e acompanhe as câmeras 24 horas do programa.

Online: pelo aplicativo ou site do Globoplay, disponível para iOS e Android. É possível assistir aos episódios transmitidos na Globo e também acessar as câmeras 24 horas.