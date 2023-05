BBB23: Quem vai cantar na festa da final?

O Big Brother Brasil 23 chega ao fim nesta terça-feira, 25, com Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao como as finalistas.

O trio que disputa o prêmio de R$ 2,8 milhões foi definido no domingo após a eliminação de Larissa no último paredão da edição. Após ser minoria em determinado momento do jogo, as participantes do quarto deserto conseguiriam eliminar os adversários do Fundo do Mar.

Quem vai se apresentar no final do BBB 23?