Final do BBB23: prêmio é o maior da história; veja valor

O Big Brother Brasil 23 chega ao fim nesta terça-feira, 25, com três participantes disputando a preferência do público. Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao estão na final após a Larissa ser eliminada no último paredão da edição.

As participantes do quarto deserto eram minoria na casa em determinado momento do jogo, mas com a volta de Larissa da Casa do Reencontro, Bruna, Aline e Amanda se uniram e venceram os paredões contra os participantes do Fundo do Mar. O trio agora disputa o maior prêmio da história do reality show.

Qual é o prêmio do BBB 23?

A vencedora do reality show vai receber R$ 2.880.000. Esse é o maior prêmio da história do programa. A premiação semanalmente de acordo com os palpites dos participantes sobre quem seria o eliminado nos paredões e por um bônus da Stone, patrocinadora do evento.

Quem vai cantar na final do BBB 23?