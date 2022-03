BBB22: Participantes eliminados irão retornar ao programa

Fazer participantes eliminados voltarem ao BBB já faz parte da rotina do programa – mas de forma pontual, em dinâmicas que vão desde a casa de vidro até paredões falsos e votação popular. Na edição deste ano, porém, todos os eliminados serão reunidos ao mesmo tempo no estúdio. "O que será que vai acontecer? Uma coisa eu posso falar para vocês, nem eles sabem", disse Boninho em um vídeo divulgado no Instagram.

De acordo com comunicado oficial da emissora, Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon e o eliminado desta terça-feira devem se reunir ao mesmo tempo e farão parte de uma dinâmica nova para o reality show.

A informação de como essa dinâmica deve acontecer será divulgada pelo apresentador, Tadeu Schmidt, nesta quinta-feira. Por enquanto, o comunicado afirma apenas que eles devem voltar “de uma maneira especial” à competição.

Os rumores a respeito de uma repescagem já circulavam na internet, principalmente após a expulsão da participante Maria depois de uma edição do Jogo da Discórdia.

Além disso, antes do início desta edição -- em que Boninho deu pistas sobre como tudo aconteceria -- ele chegou a mostrar um quarto de paredes escuras, chamado de "Quarto Preto", que ainda não apareceu no BBB22.

A última vez em que o público pôde trazer de volta um participante eliminado na competição aconteceu em 2011, com a volta do participante Maurício (MauMau) eliminado novamente na nona semana de programa.