BBB: quem ainda está na Prova do Líder? Marcelo foi eliminado após 14h

Até o momento, seis participantes seguem na disputa sobre a plataforma giratória

BBB: prova já dura mais de 14 horas (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 14h28.

Tudo sobreBig Brother Brasil
Saiba mais

A 5ª Prova do Líder de resistência completou mais de 14 horas na tarde desta sexta-feira, 13, no BBB 26. Até o momento, nove participantes seguem na disputa sobre a plataforma giratória.

Marcelo foi eliminado às 11h01, após mais de 14 horas de prova.

Segundo o apresentador, a mecânica dos dados será encerrada nessa etapa. Cada jogador permanecerá em sua posição enquanto as plataformas continuarão girando.

Prova termina hoje a noite

Caso a prova não termine até o programa ao vivo desta sexta-feira, 13, haverá uma dinâmica de desempate para definir o novo Líder.

Cada participante receberá fichas e fará lançamentos da plataforma giratória em direção a uma mesa de jogos com pontuações aleatórias. Todos jogarão da mesma plataforma.

Quem obtiver a maior pontuação elimina um adversário. O último participante restante será o novo Líder do BBB 26.

Quem continua na prova?

Samira
Jonas
Jordana
Breno
Marciele
Cowboy
Gabriela

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

