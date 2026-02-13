Pop

BBB: quem ainda está na Prova do Líder? Cowboy foi eliminado após 15h

Alberto Cowboy foi o 12º eliminado da Prova, após mais de 15 horas de resistência

Da Redação
Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 15h17.

Última atualização em 13 de fevereiro de 2026 às 15h21.

A 5ª Prova do Líder de resistência completou mais de 15 horas na tarde desta sexta-feira, 13, no BBB 26. Até o momento, cinco participantes seguem na disputa sobre a plataforma giratória.

Cowboy foi eliminado após mais de 15 horas de prova.

Segundo o apresentador, a mecânica dos dados será encerrada nessa etapa. Cada jogador permanecerá em sua posição enquanto as plataformas continuarão girando.

Prova termina hoje a noite

Caso a prova não termine até o programa ao vivo desta sexta-feira, 13, haverá uma dinâmica de desempate para definir o novo Líder.

Cada participante receberá fichas e fará lançamentos da plataforma giratória em direção a uma mesa de jogos com pontuações aleatórias. Todos jogarão da mesma plataforma.

Quem obtiver a maior pontuação elimina um adversário. O último participante restante será o novo Líder do BBB 26.

Quem continua na prova?

  • Samira
  • Jonas
  • Jordana
  • Breno
  • Marciele
  • Gabriela

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil
