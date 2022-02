BBB 22: Relembre participantes que foram expulsos do programa

A participante do grupo Camarote, Maria, foi desclassificada do Big Brother Brasil 2022 nesta terça-feira, 15. O motivo foi por ter atingido um balde na cabeça de outra participante, Natália Deodato, durante o Jogo da Discórdia na noite de segunda-feira, 14.

Essa não é a primeira vez que um participante do reality é expulso do programa. Relembre participantes de edições anteriores que foram eliminados do programa.

Daniel do BBB 12

O modelo paulista Daniel Echaniz foi expulso do programa após as câmeras do programa registrarem ele e a participante Monique Amin em uma cama sob edredom. Depois da divulgação da cena, nas redes sociais circulou uma versão que Monique sofreu abuso sexual por estar supostamente estar inconsciente. Foi aberto uma investigação pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Com as investigações, o Tribunal de Justiça do Rio encerrou e arquivou o caso.

Ana Paula Renault do BBB 16

Destaque da edição, Ana Paula foi desclassificada após dar um tapa no rosto do participante Renan Oliveira. A agressão ocorreu durante uma festa, quando Renan tentou impedir um discussão entre Renault e a participante Adélia.

-

Marcos Harter do BBB 17

Marcos Harter foi expulso do reality depois de brigar com a participante Emily Araújo. Eles mantinham envolvimento amoroso durante o programa. Marcos agiu de forma agressiva com a participante. A Polícia Civil do Rio abriu inquérito e a lesão corporal foi comprovada.

Fabio do BBB 19

O participante foi eliminado antes mesmo de entrar na casa. Segundo a emissora, fatores relacionados ao participante foram avaliados como inadequados ao perfil dos competidores. O anúncio aconteceu três dias antes da estreia.

-

Vanderson do BBB 19

O participante foi desclassificado do programa na primeira semana após acusações de abusos e agressões por parte dele surgirem nas redes sociais. Um inquérito foi aberto e Vanderson foi intimado a depor.

-

Hariany do BBB 19

A participante foi eliminada do jogo após empurrar a Paula, que se tornaria a vencedora da edição nas semanas seguintes. As duas eram amigas durante todo o programa, mas em uma festa elas se desentenderam. Após Paula tentar abraçar Haryane, a participante levou um empurrão e caiu no chão.

Depois do Big Brother, Haryane participou da Fazenda e foi vice-campeã.