BBB 26: quem se classificou para a final da Prova do Líder?

Nova etapa da prova classificou mais seis participantes para a etapa final, que será ao vivo

Da Redação
Publicado em 19 de março de 2026 às 16h16.

A segunda parte da décima Prova do Líder do Big Brother Brasil 26, realizada nesta quinta-feira, 19, já definiu os participantes que seguem na disputa pela liderança da semana. A dinâmica foi dividida em três etapas, com duas fases classificatórias acontecendo durante a tarde e a decisão no programa ao vivo.

Primeira etapa

Na primeira parte, os confinados enfrentaram desafios individuais que exigiam desempenho e pontuação. Ao final, apenas os oito melhores colocados garantiram vaga na etapa decisiva, afunilando a competição dentro da casa.

Avançaram para a fase final Alberto e Jonas, ambos com 60 pontos, além de Milena, que marcou 59. Também seguem na disputa Ana Paula, Gabriela, Solange Couto, Marciele e Jordana.

Os oito competidores vão disputar uma segunda etapa, que vai definir novos classificados. A terceira e última etapa, que vai definir o Líder da semana, será disputada ao vivo, durante o programa.

Segunda etapa

Na segunda fase, os concorrentes enfrentaram um "jogo da memória" que classificaria os seis que conquistassem cinco pontos primeiros.

Os classificados para a final foram Alberto, Gabriela, Milena, Ana Paula, Jordana e Marciele.

Desclassificados podem ir ao Paredão

Os piores da disputa foram Samira, Chaiany, Leandro e Juliano. Os quatro brothers participarão de uma dinâmica na próxima sexta-feira, 20, e um deles será emparedado.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

