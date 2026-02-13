BBB 26: quem ainda está na Prova do Líder? Dinâmica já dura 8 horas

A 5ª Prova do Líder de resistência completou seis horas na manhã desta sexta-feira, 13, no BBB 26. Até o momento, 11 participantes seguem na disputa sobre a plataforma giratória.

Seis brothers e sisters já deixaram a prova. Três desistiram e três foram eliminados por um confinado durante uma rodada eliminatória.

Tia Milena foi a última eliminada.

Regras para fase final e desempate

Antes do encerramento do programa ao vivo, Tadeu Schmidt explicou a dinâmica prevista para quando restarem apenas três participantes na disputa.

Segundo o apresentador, a mecânica dos dados será encerrada nessa etapa. Cada jogador permanecerá em sua posição enquanto as plataformas continuarão girando.

Caso a prova não termine até o programa ao vivo desta sexta-feira, 13, haverá uma dinâmica de desempate para definir o novo Líder.

Cada participante receberá fichas e fará lançamentos da plataforma giratória em direção a uma mesa de jogos com pontuações aleatórias. Todos jogarão da mesma plataforma.

Quem obtiver a maior pontuação elimina um adversário. O último participante restante será o novo Líder do BBB 26.