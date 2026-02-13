Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: quem ainda está na Prova do Líder? Dinâmica já dura 8 horas

Seis já deixaram a prova; três desistiram e três foram eliminados por um confinado durante uma rodada eliminatória

BBB 26: prova começou na quinta-feira, 12 (Gshow/Reprodução)

BBB 26: prova começou na quinta-feira, 12 (Gshow/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 07h35.

Última atualização em 13 de fevereiro de 2026 às 07h56.

A 5ª Prova do Líder de resistência completou seis horas na manhã desta sexta-feira, 13, no BBB 26. Até o momento, 11 participantes seguem na disputa sobre a plataforma giratória.

Seis brothers e sisters já deixaram a prova. Três desistiram e três foram eliminados por um confinado durante uma rodada eliminatória.

Tia Milena foi a última eliminada.

Regras para fase final e desempate

Antes do encerramento do programa ao vivo, Tadeu Schmidt explicou a dinâmica prevista para quando restarem apenas três participantes na disputa.

Segundo o apresentador, a mecânica dos dados será encerrada nessa etapa. Cada jogador permanecerá em sua posição enquanto as plataformas continuarão girando.

Caso a prova não termine até o programa ao vivo desta sexta-feira, 13, haverá uma dinâmica de desempate para definir o novo Líder.

Cada participante receberá fichas e fará lançamentos da plataforma giratória em direção a uma mesa de jogos com pontuações aleatórias. Todos jogarão da mesma plataforma.

Quem obtiver a maior pontuação elimina um adversário. O último participante restante será o novo Líder do BBB 26.

Quem continua na prova?

  1. Maxiane
  2. Samira
  3. Jonas
  4. Juliano
  5. Jordana
  6. Breno
  7. Marciele
  8. Marcelo
  9. Babu
  10. Cowboy
  11. Gabriela

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil
Próximo

Mais de Pop

BBB 26: quem ainda está na Prova do Líder? Babu desiste após quase 9h

Brasileira que atuou em 'Bridgerton' lança curta com ator de 'Bacurau'

BBB 26: quem ganhou a Prova do Líder? Dinâmica já dura 8 horas

'Heated Rivalry' estreia no Brasil nesta sexta; veja horário e onde assistir

Mais na Exame

Pop

BBB 26: quem ainda está na Prova do Líder? Babu desiste após quase 9h

Brasil

Mudanças nas regras de VA e VR entram em vigor em meio ações na Justiça

Mercados

IA avança sobre empregos e provoca ajuste estrutural em setores tradicionais

Ciência

Burnout em profissionais de alta performance: 7 sinais que passam despercebidos