'Muito triste': estrela da NBA critica atletas que fazem propaganda de casas de apostas

RESUMO | Em entrevista durante o media day do San Antonio Spurs, o astro Victor Wembanyama criticou abertamente jogadores da NBA que promovem empresas de apostas esportivas e mercados de previsão, afirmando que considera essa postura "muito triste" e reforçando seu compromisso ético de recusar acordos lucrativos com o setor.

Enquanto o mercado de apostas esportivas e plataformas de previsões recruta algumas das maiores estrelas do basquete mundial, Victor Wembanyama adotou uma postura oposta. Questionado se aceitaria ser garoto-propaganda de uma empresa do setor, o jovem fenômeno do San Antonio Spurs foi categórico ao recusar a possibilidade e criticou colegas de profissão que emprestam sua imagem a esse tipo de negócio.

A declaração ganha ainda mais peso quando contrastada com acordos recentes na NBA. Astros como LeBron James (que fechou contrato com a Polymarket avaliado em cerca de US$ 15 milhões) e Giannis Antetokounmpo (associado à Kalshi) têm ligado suas imagens a plataformas de palpites financeiros e apostas. Para Wembanyama, no entanto, esse tipo de parceria é inaceitável:

"Com certeza absoluta. Eu nunca farei isso", disparou Wembanyama em coletiva. "Honestamente, acho muito triste ver alguns jogadores promoverem isso. Cada um faz o que quer, mas sem mim".

Valores acima do dinheiro e o cuidado com a imagem

Com uma gestão de carreira liderada por seus representantes — que já haviam vetado contratos com marcas de refrigerantes por se recusarem a "vender produtos que prejudicam as crianças" —, Wembanyama explicou que o volume financeiro já não é o principal fator em suas escolhas comerciais.

Segundo o atleta, embora o montante recebido em patrocínios de marcas globais como Nike e Louis Vuitton seja expressivo, o poder de influência sobre o público exige responsabilidade:

"Obviamente, ganhamos milhões e milhões. Essa não é nossa maior força", ponderou. "Nossa maior força é inspirar, e podemos inspirar de um jeito bom ou ruim. Eu quero inspirar de um jeito bom. Essa é a coisa mais forte que posso fazer".

A postura de Wembanyama ecoa em um momento de forte escrutínio regulatório sobre o setor nos Estados Unidos, com procuradores estaduais investigando operações de diversas plataformas de apostas e mercados de previsão. Enquanto a indústria tenta expandir sua penetração no esporte profissional, a recusa pública de um dos principais nomes da nova geração da NBA acende um debate ético sobre a responsabilidade dos atletas na promoção de jogos de azar.

Mercado regulado de bets movimentou R$ 20,28 bilhões

Antes de o governo federal oficializar a proibição total das casas de apostas e cassinos online no país, o mercado regulado de bets vivenciava um período de intensa expansão e formalização institucional. Dados consolidados pela plataforma oficial do Ministério da Fazenda (Sigap) e pela consultoria brmkt.co revelam que o setor contava com 84 empresas licenciadas e 193 marcas ativas nos primeiros seis meses de 2026, comparado às 77 operadoras e 159 marcas registradas no mesmo período do ano anterior.

A receita bruta do setor — o chamado Gross Gaming Revenue (GGR), que representa o montante que permanece com as empresas após o pagamento dos prêmios aos usuários — atingiu a marca de R$ 20,28 bilhões no primeiro semestre de 2026. O resultado representou um crescimento de 6,2% em relação aos R$ 19,09 bilhões registrados no mesmo intervalo de 2025 (ano em que o faturamento total fechou em R$ 40,69 bilhões). Paralelamente, o volume de usuários ativos permaneceu expressivo: 30,4 milhões de brasileiros realizaram ao menos uma aposta regulamentada no período.

Impacto financeiro nas políticas públicas e as incertezas da proibição

A estrutura regulatória implementada nos últimos anos previa que uma parcela expressiva da arrecadação fosse obrigatoriamente revertida para o financiamento de políticas públicas. Entre janeiro e junho de 2026, as bets repassaram R$ 2,49 bilhões para áreas sociais estratégicas, destacando-se:

Esporte: R$ 870,15 milhões

R$ 870,15 milhões Turismo: R$ 677,52 milhões

R$ 677,52 milhões Seguridade Social e Educação (combinadas): R$ 493,84 milhões

R$ 493,84 milhões Segurança Pública: R$ 329,08 milhões

Além dos repasses periódicos, o governo federal havia arrecadado R$ 2,5 bilhões apenas em taxas de outorga fixa — validadas em R$ 30 milhões por licença de cinco anos —, além de somar mais de 10 mil empregos diretos gerados pelo setor. Com o anúncio da medida provisória pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva que proíbe a operação e a publicidade das bets no Brasil, todo esse ecossistema econômico entra em rota de colisão, gerando dúvidas jurídicas e incertezas sobre o destino dos valores já pagos em licenças e o futuro de um mercado que, mesmo regulado, ainda enfrentava o desafio de combater a ilegalidade, responsável por até 44% do consumo nacional de apostas.

Governo processa 17 bets e acirra guerra judicial

A ofensiva do governo federal contra o mercado de apostas online ganhou um novo e contundente capítulo nos tribunais. Em meio à repercussão do anúncio da proibição total das bets e cassinos virtuais no país pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Advocacia-Geral da União (AGU) ajuizou uma ação civil pública na Justiça Federal em Pernambuco cobrando R$ 1 bilhão de indenização por danos morais coletivos de 17 operadoras do setor.

A medida judicial tem como eixo central o impacto do vício em jogos sobre a população e o endividamento familiar. A ação exige o ressarcimento de despesas do Sistema Único de Saúde (SUS) atribuídas diretamente aos danos causados pelo jogo patológico, além de pleitear a restituição em dobro dos valores apostados por pessoas diagnosticadas com ludopatia. Dados apresentados pela AGU revelam que o país conta atualmente com cerca de 28 milhões de apostadores, dos quais 10,9 milhões apresentam padrão de risco ou problemático. Entre janeiro de 2018 e dezembro de 2025, os atendimentos do SUS voltados a esses transtornos registraram um salto de aproximadamente 140%.

Para o governo, a estrutura anterior transferia os custos do adoecimento coletivo para a sociedade, uma vez que apenas uma fração mínima de 0,12% das receitas obrigatórias das operadoras era revertida para o Ministério da Saúde, gerando um prejuízo mínimo estimado inicialmente em R$ 2,6 bilhões.

A reação do setor e a batalha no STF

Enquanto a AGU busca responsabilizar as empresas na esfera cível e o governo tenta emplacar no Congresso um projeto de lei para criminalizar a operação de apostas (com penas de reclusão de 4 a 6 anos), o setor organizado reagiu fortemente no Supremo Tribunal Federal (STF).

A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL), o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) e a Associação Nacional pela Segurança Jurídica dos Jogos e Apostas (Anseja) protocolaram pedidos na Corte para suspender integralmente os efeitos da medida provisória de proibição e declarar sua inconstitucionalidade. Os pleitos foram encaminhados ao gabinete do ministro Luiz Fux, relator do caso, enquanto a AGU solicitou um prazo de 72 horas para que o Executivo se manifeste formalmente. Com o cronograma de encerramento das plataformas correndo contra o relógio — determinando o saque voluntário de saldos pelos apostadores até o dia 5 de outubro —, o embate entre a regulação estatal e os interesses corporativos migra definitivamente para o centro do poder judiciário.

O que Victor Wembanyama disse sobre o patrocínio de casas de apostas?

O jogador afirmou que acha "muito triste" ver atletas promoverem empresas de apostas e mercados de previsão, garantindo que jamais fará o mesmo.

Quais outros jogadores fecharam acordos com o setor recentemente?

Nomes como LeBron James (Polymarket) e Giannis Antetokounmpo (Kalshi) anunciaram parcerias com plataformas de palpites e apostas.

Qual é a filosofia de Wembanyama em relação a patrocínios?

O atleta e seus agentes priorizam marcas alinhadas aos seus valores éticos, recusando propostas financeiras elevadas e evitando produtos ou serviços que possam gerar impactos negativos na sociedade, como refrigerantes e apostas.

Como Wembanyama enxerga o papel do atleta?

Para o pivô dos Spurs, a maior força de uma estrela do esporte é a capacidade de inspirar o público de maneira positiva e responsável.