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O milionário dos supermercados e acionista do Pão de Açúcar que vai virar senador por Minas Gerais

Alex Diniz tem patrimônio de R$ 66 milhões, pertence à família dona de uma rede com 22 supermercados e é acionista do GPA

(Alex Diniz / Redes Sociais)

(Alex Diniz / Redes Sociais)

Daniel Giussani
Daniel Giussani

Repórter de Negócios

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 15h25.

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Alex Sandro Coelho Diniz, empresário da rede mineira de varejo alimentar Supermercado Coelho Diniz, assumirá em janeiro de 2027 a vaga de Cleitinho no Senado, após a vitória do titular para o governo de Minas Gerais no domingo, 4. O primeiro suplente declarou patrimônio de R$ 66,2 milhões em 2022 e ficará no cargo até 2030.

Com a vitória de Cleitinho (Republicanos) para o governo de Minas Gerais no último domingo, 4, a cadeira que ele ocupa no Senado será ocupada por um milionário empresário do ramo de supermercados.

Alex Sandro Coelho Diniz, de 53 anos, é o primeiro suplente de Cleitinho. Empresário de Governador Valadares, ele faz parte da família dona do Supermercado Coelho Diniz e declarou patrimônio de 66,2 milhões de reais à Justiça Eleitoral em 2022.

A ida ao Senado ocorre num momento em que a família Coelho Diniz ganha peso no varejo nacional.

Desde o fim de 2024, Alex e os irmãos passaram a comprar ações do GPA, grupo dono das bandeiras Pão de Açúcar e Extra. Hoje, cinco integrantes da família têm, juntos, 25,1% da companhia.

Alex deve assumir a cadeira em janeiro de 2027, quando Cleitinho toma posse como governador. O mandato no Senado vai até 2030.

Quem é Alex Diniz

Alex nasceu em Governador Valadares, no leste de Minas Gerais, em março de 1973. Sua trajetória profissional foi construída nos negócios da família.

Os Coelho Diniz atuam principalmente no varejo alimentar. A rede da família tem hoje 22 lojas em sete cidades mineiras, entre elas Governador Valadares, Ipatinga, Caratinga e Teófilo Otoni.

A empresa também mantém um centro de distribuição em Governador Valadares.

O faturamento não é divulgado pela companhia. Estimativas publicadas pela imprensa colocam a receita anual entre 2,3 bilhões e 3 bilhões de reais.

A origem do negócio remonta aos anos 1960, quando a família mantinha o Armazém Diniz em Governador Valadares. O primeiro supermercado com o nome Coelho Diniz foi aberto em 1992 por Hercílio de Paula Diniz e os filhos.

A expansão ficou concentrada no leste mineiro. Em 2020, a rede chegou a 20 unidades. Hoje são 22.

A família virou uma das maiores acionistas do Pão de Açúcar

O tamanho da família no varejo mudou de escala nos últimos dois anos.

No fim de 2024, os Coelho Diniz começaram a se aproximar do GPA. Durante 2025 e 2026, aumentaram sucessivamente a participação no grupo.

Hoje, Alex Sandro, André Luiz, Fábio, Henrique Mulford e Helton Coelho Diniz possuem, juntos, 25,1% do capital do GPA.

A família é a segunda maior acionista do grupo. Fica atrás apenas de Silvio Tini, dono de aproximadamente 25,8% das ações por meio da holding Bonsucex.

Os Coelho Diniz também ganharam espaço na administração. Em outubro de 2025, a família conseguiu quatro das nove cadeiras do conselho de administração do GPA.

Como Alex Diniz entrou na política

Alex disputou sua primeira eleição em 2022 como primeiro suplente de Cleitinho na corrida ao Senado. Os dois estavam então no PSC.

O empresário também financiou parte da campanha. Alex doou 190.392,11 reais à candidatura, segundo dados da prestação de contas eleitoral citados pela imprensa.

Alex se filiou ao PL em 2025.

A família também tem outros nomes na política. Seu irmão Hercílio Coelho Diniz Filho foi deputado federal por dois mandatos.

'Perguntas frequentes'

Quem é Alex Sandro Coelho Diniz? ＋

Alex Sandro Coelho Diniz, de 53 anos, é um empresário de Governador Valadares e integrante da família dona do Supermercado Coelho Diniz. Ele é o primeiro suplente de Cleitinho no Senado.

Quando Alex Diniz assumirá a vaga de Cleitinho no Senado? ＋

Alex Diniz deve assumir a cadeira em janeiro de 2027, quando Cleitinho tomará posse como governador de Minas Gerais. O mandato no Senado termina em 2030.

Qual é o patrimônio declarado por Alex Diniz? ＋

Alex Diniz declarou patrimônio de R$ 66,2 milhões à Justiça Eleitoral em 2022, quando disputou sua primeira eleição como suplente de Cleitinho.

Quantas lojas tem o Supermercado Coelho Diniz? ＋

O Supermercado Coelho Diniz tem 22 lojas em sete cidades de Minas Gerais e um centro de distribuição em Governador Valadares. Estimativas publicadas pela imprensa colocam o faturamento anual da rede entre R$ 2,3 bilhões e R$ 3 bilhões.

Qual é a participação da família Coelho Diniz no GPA? ＋

Alex Sandro, André Luiz, Fábio, Henrique Mulford e Helton Coelho Diniz possuem juntos 25,1% do GPA, grupo dono das bandeiras Pão de Açúcar e Extra. A família é a segunda maior acionista da companhia e ocupa quatro das nove cadeiras do conselho de administração.

Como Alex Diniz entrou na política? ＋

Alex Diniz disputou sua primeira eleição em 2022 como primeiro suplente de Cleitinho na corrida ao Senado, quando ambos estavam no PSC. Segundo dados da prestação de contas eleitoral citados pela imprensa, o empresário doou R$ 190.392,11 à campanha e, em 2025, filiou-se ao PL.

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