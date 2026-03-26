BBB 26: Prova do líder começou mais cedo hoje; veja como vai funcionar

A 11ª Prova do Líder do BBB 26 começou na tarde dessa quinta-feira, 26, já com cara de decisão estratégica. Em modo turbo, a dinâmica da semana colocou os participantes diante de um desafio dividido em duas etapas, com definição ao vivo.

Como vai funcionar?

Na primeira fase, disputada durante o dia, os brothers encaram um jogo de tabuleiro que exige raciocínio e organização. O objetivo é posicionar corretamente quatro peças marcadas com a letra “B” na parte superior do tabuleiro. As peças começam embaralhadas e escondidas sob um pano, o que obriga os jogadores a reconstruírem a lógica do jogo praticamente no escuro.

Quem se classifica?

Apenas os três melhores da primeira etapa garantem vaga na final, que acontece durante o programa ao vivo, logo após a novela Três Graças, na Rede Globo.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.