Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: Prova do líder começou mais cedo hoje; veja como vai funcionar

Dinâmica da 11ª Prova do Líder mistura estratégia e agilidade e será decidida em duas fases

BBB 26: Liderança da semana começa com desafio de lógica e decisão ao vivo (Fábio Rocha/ TV Globo)

BBB 26: Liderança da semana começa com desafio de lógica e decisão ao vivo (Fábio Rocha/ TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de março de 2026 às 15h23.

A 11ª Prova do Líder do BBB 26 começou na tarde dessa quinta-feira, 26, já com cara de decisão estratégica. Em modo turbo, a dinâmica da semana colocou os participantes diante de um desafio dividido em duas etapas, com definição ao vivo.

Como vai funcionar?

Na primeira fase, disputada durante o dia, os brothers encaram um jogo de tabuleiro que exige raciocínio e organização. O objetivo é  posicionar corretamente quatro peças marcadas com a letra “B” na parte superior do tabuleiro. As peças começam embaralhadas e escondidas sob um pano, o que obriga os jogadores a reconstruírem a lógica do jogo praticamente no escuro.

Quem se classifica?

Apenas os três melhores da primeira etapa garantem vaga na final, que acontece durante o programa ao vivo, logo após a novela Três Graças, na Rede Globo.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

'Euphoria': quais atores retornam para a nova temporada da série

Filhote de onça-pintada nasce no Pará; veja como votar no nome

BBB 26: Ana Paula cumpre 'Barrado no Baile' pela 1ª vez e retorna para a festa

'A Casa dos Espíritos': romance espanhol ganha primeiro trailer; assista

Mais na Exame

Tecnologia

Riot vai mudar estratégia para League of Legends e reduzir lançamentos, diz líder de produto

Ciência

Cancelar uma reunião tem efeitos psicológicos, diz pesquisa

Brasil

Chuva forte atinge São Paulo nesta quinta-feira e deixa mais de 13 mil imóveis sem luz

Pop

'Euphoria': quais atores retornam para a nova temporada da série