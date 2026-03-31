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BBB 26: Solange Couto foi eliminada com alta rejeição; veja a porcentagem

Sister foi a mais votada pelo público e se tornou a 11ª eliminada do programa

BBB 26: Nove brothers ainda restam na disputa pelos R$ 5 milhões (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

BBB 26: Nove brothers ainda restam na disputa pelos R$ 5 milhões (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 31 de março de 2026 às 23h40.

Última atualização em 31 de março de 2026 às 23h43.

O décimo segundo Paredão do Big Brother Brasil 26 foi exibido nesta terça-feira, 31. A eliminada da vez foi Solange Couto. Ela recebeu 94,17% dos votos, enquanto Jordana e Marciele, que também disputavam o Paredão, receberam 3,54% e 2,29% respectivamente.

Paredão

O décimo segundo Paredão do BBB 26 foi formado no domingo, 29. A Líder Ana Paula indicarou Solange Couto, enquanto a casa votou em Jordana. Milena teve direito a uma indicação por ter atendido o Big Fone e escolheu Marciele. 

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Quem já foi eliminado?

Além de Solange, outros dez brothers já saíram pela porta do BBB 26: Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade, Marcelo, Maxiane, Babu, Breno, Jonas e Alberto. Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson foram expulsos por agressão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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