BBB 26: o jogo virou e favorito pode sair neste Paredão, dizem pesquisas

O décimo Paredão do BBB 26 foi formado neste domingo, 22, com Juliano, Jonas e Gabriela na berlinda.

As torcidas fora da casa já estão se movimentando e o cenário é mais polarizado do que estava inicialmente e Jonas deixa de ter a rejeição mais alta entre os três participantes.

O levantamento consolidado do Votalhada desta segunda-feira, 23, de tarde indica que a rejeição a Jonas diminuiu, chegando a 44,51%, e o brother se tornou o segundo mais rejeitado. Já para Juliano, o jogo virou e a rejeição do dançarino chegou a 45,08%, fazendo dele o mais rejeitado entre os três emparedados. Gabriela aparece distante, com 10,54%.

Os dados reúnem enquetes de diferentes plataformas e mostram um cenário dividido, com oscilações entre redes sociais, mas com desvantagem consistente para Jonas na média geral.