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BBB 26: o jogo virou e favorito pode sair neste Paredão, dizem pesquisas

O décimo Paredão do BBB 26 foi formado neste domingo, 22, com Juliano, Jonas e Gabriela na berlinda

Gabriela, Jonas e Juliano estão no Paredão do BBB 26 (Reprodução / TV Globo)

Gabriela, Jonas e Juliano estão no Paredão do BBB 26 (Reprodução / TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 23 de março de 2026 às 17h43.

O décimo Paredão do BBB 26 foi formado neste domingo, 22, com Juliano, Jonas e Gabriela na berlinda.

As torcidas fora da casa já estão se movimentando e o cenário é mais polarizado do que estava inicialmente e Jonas deixa de ter a rejeição mais alta entre os três participantes.

O levantamento consolidado do Votalhada desta segunda-feira, 23, de tarde indica que a rejeição a Jonas diminuiu, chegando a 44,51%, e o brother se tornou o segundo mais rejeitado. Já para Juliano, o jogo virou e a rejeição do dançarino chegou a 45,08%, fazendo dele o mais rejeitado entre os três emparedados. Gabriela aparece distante, com 10,54%.

Os dados reúnem enquetes de diferentes plataformas e mostram um cenário dividido, com oscilações entre redes sociais, mas com desvantagem consistente para Jonas na média geral.

Votos da casa

  • Jordana votou em Leandro Boneco
  • Gabriela votou em Jonas Sulzbach
  • Leandro Boneco votou em Jonas Sulzbach
  • Jonas Sulzbach votou em Leandro Boneco
  • Milena votou em Jonas Sulzbach
  • Solange Couto votou em Jonas Sulzbach
  • Marciele votou em Leandro Boneco
  • Juliano Floss votou em Jonas Sulzbach
  • Chaiany votou em Jonas Sulzbach
  • Ana Paula Renault votou em Jonas Sulzbach
  • Samira votou em Jonas Sulzbach

Prova Bate e Volta

A Prova Bate-Volta foi disputada por Jonas, Jordana e Gabriela. A dinâmica consistiu em três etapas, como de costume. Jordana foi a vencedora e escapou do Paredão.

Resultados consolidados

  • Sites (voto da torcida): Gabriela 8,21% x Jonas 37,51% x Juliano 54,28%
  • YouTube: Gabriela 13,00% x Jonas 36,92% x Juliano 50,64%
  • X (antigo Twitter): Gabriela 5,85% x Jonas 55,61% x Juliano 38,53%
  • Instagram: Gabriela 15,76% x Jonas 50,00% x Juliano 34,24%
  • Dados consolidados (média Votalhada): Gabriela 10,54% x Jonas 44,51% x Juliano 45,08%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

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