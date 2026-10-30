Que horas começa o show do BTS hoje em São Paulo? Veja horário desta sexta-feira

RESUMO ＋ O BTS se apresenta nesta sexta-feira, 30 de outubro, no MorumBIS, em São Paulo. O segundo show da ARIRANG World Tour no Brasil está marcado para começar às 20h, com abertura dos portões às 16h. Para os fãs com ingressos VIP, o check-in acontece às 10h, antes da passagem de som.

O BTS faz seu segundo show em São Paulo nesta sexta-feira, 30, no MorumBIS. A apresentação da ARIRANG World Tour está marcada para começar às 20h, enquanto os portões do estádio devem abrir às 16h.

O grupo sul-coreano estreou sua passagem pelo Brasil na quarta-feira, 28, e fará a terceira e última apresentação na capital paulista no sábado, 31.

Para os fãs que compraram ingressos VIP, o check-in está marcado para as 10h, com acesso à passagem de som incluída no pacote.

Que horas começa o show do BTS hoje?

O show do BTS desta sexta-feira, 30, está previsto para começar às 20h, no MorumBIS, em São Paulo.

Confira os principais horários:

10h: check-in dos fãs com ingressos VIP;

check-in dos fãs com ingressos VIP; 16h: abertura dos portões para o público geral;

abertura dos portões para o público geral; 20h: início previsto do show do BTS.

O horário oficial de encerramento da apresentação não foi informado no material divulgado.

Como chegar ao MorumBIS para o show do BTS?

O MorumBIS fica na Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo.

Uma das principais opções de acesso é a Linha 4-Amarela do metrô, com desembarque na estação São Paulo-Morumbi. A caminhada até o estádio é de aproximadamente 1,5 km e costuma levar de 15 a 20 minutos.

Os fãs também devem ficar atentos aos bloqueios de trânsito previstos para o entorno do estádio, que podem dificultar o acesso por carros particulares e aplicativos de transporte.

Qual será o setlist do BTS nesta sexta-feira?

O repertório previsto da ARIRANG World Tour reúne 23 músicas, incluindo sucessos como 'Dynamite', 'Butter', 'Fake Love', 'Run BTS' e 'IDOL'.

A apresentação também reserva espaço para duas músicas-surpresa, que podem mudar de um show para outro.

Na primeira noite em São Paulo, as faixas escolhidas foram 'Black Swan' e 'Silver Spoon'.

Confira o possível setlist completo do BTS em São Paulo.

Ainda há ingressos para o BTS em São Paulo?

Os ingressos para as três apresentações do BTS em São Paulo estão esgotados na Ticketmaster, canal oficial de vendas.