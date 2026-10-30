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Fundador da Binance critica Elon Musk por comentário sobre ataque hacker

CZ pressionou o trilionário lembrando que o ajudou a comprar o Twitter e que a Binance detém ações da SpaceX

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 09h12.

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O fundador da Binance, Changpeng Zhao, criticou o trilionário Elon Musk por um comentário na rede social X (Twitter) sobre o ataque hacker de US$ 6,3 bilhões sofrido pela corretora. CZ, como é conhecido, ajudou Musk a adquirir o X em 2022 ao investir US$ 500 milhões na aquisição.

"Elon, tenho muito respeito por você, mas este não é um bom momento para fazer provocações. Por favor, pare. Nossas ações da SPCX (provenientes do nosso investimento de US$ 500 milhões na sua aquisição do Twitter) valem mais de um bilhão", afirmou o fundador da exchange.

A cobrança pública ocorreu após Musk reagir com um emoji de nervosismo à publicação de um usuário que lembrou de como o CEO da corretora de criptomoedas falida FTX, Sam Bankman-Fried, chegou a dizer durante a crise que a empresa tinha dinheiro para cobrir as perdas de todos os clientes.

Respondendo a Musk e CZ, a co-CEO da Binance, Yi He, disse que a receita da Binance no ano é suficiente para cobrir os prejuízos e, portanto, a companhia ainda não vai precisar vender as ações da SpaceX que possui. SpaceX é a empresa de engenharia aeroespacial de Musk.

O reembolso dos usuários da plataforma norte-americana começou só em 2025 depois de uma venda geral de ativos para conseguir encontrar fundos para recompor as perdas.

Binance sofreu o maior ataque hacker da história

Ontem, a Binance sofreu o maior ataque hacker da história do setor de criptomoedas, com perdas estimadas pela própria exchange em US$ 6,3 bilhões.

De acordo com a empresa, a investigação inicial indicou que o incidente de segurança pode envolver o comprometimento do notebook de um engenheiro de DevOps. Depois de acessar o sistema nesse computador, o hacker teria conseguido realizar transações de saque não autorizadas.

"Não encontramos evidências de vazamento de chaves privadas de carteiras. Compartilharemos uma análise técnica detalhada (post-mortem) assim que a investigação for concluída e os fatos estiverem totalmente verificados", afirmou a corretora.

Segundo o site Financial Times, a empresa de análise de blockchain TRM Labs ligou o ataque hacker a uma unidade norte-coreana conhecida como "TraderTraitor". No ano passado, o grupo de hackers norte americano Lazarus roubou US$ 1,5 bilhão da Bybit, no que era, até então, o maior ciberataque da história.

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