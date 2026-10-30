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BTS em São Paulo: que horas deve terminar o show no MorumBIS nesta sexta

Segunda apresentação do grupo sul-coreano acontece nesta sexta-feira, 30, a partir das 20h; repertório previsto tem 23 músicas, incluindo duas surpresas

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 09h18.

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O BTS faz seu segundo show em São Paulo nesta sexta-feira, 30, no MorumBIS. A apresentação está marcada para começar às 20h, com abertura dos portões às 16h. A previsão é que o espetáculo termine entre 22h e 22h30, caso dure de duas horas a duas horas e meia. O horário de encerramento, porém, não foi confirmado oficialmente.

O BTS volta ao palco do MorumBIS, em São Paulo, nesta sexta-feira, 30, para a segunda de três apresentações da ARIRANG World Tour no Brasil. O show está marcado para começar às 20h, mas a organização não informou um horário oficial de encerramento.

Considerando uma duração estimada de duas horas a duas horas e meia, a apresentação poderá terminar entre 22h e 22h30. Essa é apenas uma previsão, já que o tempo total do espetáculo não foi confirmado.

O grupo sul-coreano fez sua primeira apresentação no país na quarta-feira, 28, e encerra a passagem pela capital paulista no sábado, 31.

Que horas começa e termina o show do BTS nesta sexta-feira?

O início da apresentação está previsto para as 20h. Os portões do MorumBIS devem abrir às 16h para o público geral.

Já os fãs com ingressos VIP têm check-in marcado para as 10h, para acesso à passagem de som incluída no pacote.

O repertório previsto para a turnê tem 23 músicas, incluindo duas faixas-surpresa, que podem variar a cada apresentação.

No primeiro show em São Paulo, as músicas escolhidas para esse momento foram 'Black Swan' e 'Silver Spoon'. As faixas apareceram depois de 'Dynamite' e antes de 'Please' e 'Into the Sun', que encerram o espetáculo.

A sequência de músicas pode sofrer alterações nesta sexta-feira. Confira o possível setlist do BTS em São Paulo.

Como voltar para casa depois do show do BTS?

O MorumBIS fica na Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, no bairro do Morumbi, na Zona Sul de São Paulo.

Uma das opções de transporte é a Linha 4-Amarela do metrô, com desembarque na estação São Paulo-Morumbi. O trajeto a pé até o estádio tem aproximadamente 1,5 km e costuma levar de 15 a 20 minutos em condições habituais.

Quem pretende utilizar o transporte público na saída deve consultar os horários de funcionamento e eventuais operações especiais das linhas antes do evento.

Também estão previstos bloqueios de trânsito no entorno do estádio, o que pode afetar o acesso de carros particulares e veículos por aplicativo.

Ainda há ingressos para o BTS em São Paulo?

Os ingressos para as três apresentações do BTS em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, estão esgotados na Ticketmaster, canal oficial de vendas.

Perguntas frequentes

Que horas termina o show do BTS nesta sexta-feira, 30? ＋

O horário oficial de encerramento não foi divulgado. Caso a apresentação dure de duas horas a duas horas e meia, o show poderá terminar entre 22h e 22h30.

Que horas começa o show do BTS no MorumBIS? ＋

A apresentação desta sexta-feira, 30, está marcada para começar às 20h.

Que horas abrem os portões para o BTS? ＋

Os portões do MorumBIS estão previstos para abrir às 16h para o público geral. O check-in dos fãs com ingressos VIP está marcado para as 10h.

Qual é a estação de metrô mais próxima do MorumBIS? ＋

A estação São Paulo-Morumbi, da Linha 4-Amarela, fica a aproximadamente 1,5 km do estádio, com caminhada estimada entre 15 e 20 minutos.

Quando será o último show do BTS em São Paulo? ＋

A terceira e última apresentação da ARIRANG World Tour em São Paulo está marcada para sábado, 31 de outubro.

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