BBB 26: paredão tem reviravolta e enquete aponta qual brother deve sair amanhã

O Big Brother Brasil 2026 chegou ao seu 10º paredão. Na próxima terça-feira, 24, o público escolhe quem vai deixar a casa mais vigiada do Brasil. Estão no páreo Gabriela, Jonas e Juliano.

O que dizem as enquetes?

Pesquisas divulgadas hoje, apontam o participante que deve sair na próxima terça-feira.

Até as 18h, já foram apurados 8.063.703 votos pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Juliano e Jonas têm empate técnico, com 44,82% e 45,15% dos votos, respectivamente.

Gabriela aparece em terceiro lugar, com 10,17%, sem chance de dar adeus ao prêmio de R$ 5 milhões.

Em comparação com a atualização anterior da enquete, houve pequenas mudanças no cenário. Jonas trocou de lugar com Juliano e assumiu o primeiro lugar na corrida para a eliminação, embora a diferença seja mínima.

O comportamento do voto também varia bastante entre as plataformas. Nos sites e no Youtube, Juliano aparece como o mais rejeitado, enquanto nas redes sociais ele está em segundo lugar, atrás de Jonas.

Quem deve sair hoje do BBB 26?

Sites (voto da torcida): Juliano 53,08% x Jonas 39,49% x Gabriela 7,43%

x Jonas 39,49% x Gabriela 7,43% YouTube: Juliano 50,55% x Jonas 37,28% x Gabriela 12,72%

x Jonas 37,28% x Gabriela 12,72% Twitter: Juliano 38,63 x Jonas 55,60% x Gabriela 5,77%

Juliano 38,63 x x Gabriela 5,77% Instagram: Juliano 41,27% x Jonas 49,57% x Gabriela 11,34%

Juliano 41,27% x x Gabriela 11,34% Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Juliano 44,82% x Jonas 45,15% x Gabriela 10,17%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.