BBB 26: paredão tem reviravolta e enquete aponta qual brother deve sair amanhã

BBB 26: Jonas e Juliano estão praticamente empatados na enquete do Votalhada (Reprodução / TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 23 de março de 2026 às 18h37.
O Big Brother Brasil 2026 chegou ao seu 10º paredão. Na próxima terça-feira, 24, o público escolhe quem vai deixar a casa mais vigiada do Brasil. Estão no páreo Gabriela, Jonas e Juliano.
Pesquisas divulgadas hoje, apontam o participante que deve sair na próxima terça-feira.
Até as 18h, já foram apurados 8.063.703 votos pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Juliano e Jonas têm empate técnico, com 44,82% e 45,15% dos votos, respectivamente.
Gabriela aparece em terceiro lugar, com 10,17%, sem chance de dar adeus ao prêmio de R$ 5 milhões.
Em comparação com a atualização anterior da enquete, houve pequenas mudanças no cenário. Jonas trocou de lugar com Juliano e assumiu o primeiro lugar na corrida para a eliminação, embora a diferença seja mínima.
O comportamento do voto também varia bastante entre as plataformas. Nos sites e no Youtube, Juliano aparece como o mais rejeitado, enquanto nas redes sociais ele está em segundo lugar, atrás de Jonas.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.