Invest
BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaMercadosMinhas FinançasOnde InvestirSimuladores

Vivo confirma conversas para comprar a Vero, dois anos após tentar a Desktop

Tele confirma tratativas não vinculantes após ser questionada pela CVM

Vivo: estratégia de expansão em fibra (Vivo/Divulgação)

Vivo: estratégia de expansão em fibra (Vivo/Divulgação)

Mitchel Diniz
Mitchel Diniz

Editor de Invest

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 09h38.

Priorizar nos meus resultados Google

Vivo confirma tratativas preliminares e não vinculantes com acionistas da Vero, provedora de internet por fibra

Comunicado responde a ofício da CVM, que questionou a empresa após reportagem do Estadão

Vero tem 1,3 milhão de clientes em 425 cidades e dívida líquida de R$ 3 bilhões

Em 2024, a Vivo tentou comprar a Desktop, mas não houve acordo de preço e a provedora acabou com a Claro

A Telefônica Brasil (VIVT3), dona da Vivo, confirmou nesta sexta-feira, 30, que mantém tratativas preliminares, em caráter não vinculante, com acionistas da Vero, provedora de internet por fibra óptica com atuação nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Em comunicado ao mercado, a companhia afirmou que, até o momento, não há decisão sobre a realização de uma eventual operação nem acordo quanto à sua estrutura, termos e condições. Por isso, segundo a empresa, não há fato relevante pendente de divulgação. A tele disse ainda que manterá acionistas e mercado informados caso surja algum evento cuja divulgação seja exigida por lei ou regulamentação.

O esclarecimento atende a um ofício enviado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na quinta-feira, 29. A autarquia pediu à companhia que se manifestasse sobre a veracidade de uma reportagem publicada pelo Estadão e que explicasse por que não tratou o assunto como fato relevante. O prazo para a resposta terminava nesta sexta, sob pena de multa cominatória de R$ 1 mil.

O que disse a reportagem

A negociação foi revelada pela Coluna do Broadcast, do Estadão, na quarta-feira, 28. Segundo fontes ouvidas pelo jornal, a Telefônica Brasil já havia contratado assessores para avaliar a aquisição e as conversas estavam em curso, sem acordo vinculante assinado.

De acordo com as fontes do Estadão, a principal vantagem para a Vivo seria reforçar a presença no Sudeste e no Sul, onde a operadora disputa clientes com a Claro e com provedores regionais fortes em Santa Catarina e no Paraná, como a Unifique. O negócio seria relevante, mas não chegaria a representar uma mudança estrutural para a companhia, e foi descrito como uma operação mais oportunística diante das dificuldades financeiras da Vero.

Quem é a Vero

Fundada em 2019 e investida da gestora Vinci Compass, a Vero foi desenhada desde o início para abrir capital na bolsa. A piora do mercado, porém, fechou a janela de IPOs nos últimos anos. Em 2023, a empresa se fundiu com a Americanet, investida da Warburg Pincus. Hoje, Vinci e Warburg detêm juntas 60% do negócio, e o restante está com sócios minoritários. Segundo o Estadão, a venda seria a porta de saída para as gestoras de private equity.

Segundo a apresentação de resultados do segundo trimestre, a Vero tem cerca de 1,3 milhão de clientes de fibra, uma rede própria que passa por 7,2 milhões de domicílios e presença em nove estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A base de banda larga, no entanto, vem encolhendo. Só neste ano, a empresa perdeu 64 mil assinantes, segundo o Estadão, efeito da concorrência acirrada, do corte de clientes inadimplentes e de critérios mais rígidos de crédito para novas vendas.

Em paralelo, a provedora tem apostado na venda de planos de celular combinados com a internet fixa. A base móvel chegou a 367 mil linhas em junho, alta de 65,8% em um ano, e 43,8% dos clientes já contratam pelo menos um produto além da banda larga. A receita média mensal por cliente subiu 3,2%, para R$ 118,50. Ainda assim, a receita líquida em 12 meses ficou praticamente estável, em R$ 1,71 bilhão, e a companhia acumulou prejuízo de R$ 40 milhões no período.

A Vero destaca que reduziu os investimentos em 19,4% em 12 meses e elevou em 40% sua geração de caixa medida pelo Ebitda menos capex, para R$ 448 milhões. A margem Ebitda ajustada ficou em 53,4%.

O endividamento é o ponto mais sensível. A dívida líquida da Vero era de R$ 3,04 bilhões ao fim de junho, o equivalente a 3,3 vezes o Ebitda, mesmo patamar de um ano antes. Mais de 90% do total está em debêntures, com custo médio ponderado de 14,32% ao ano. Os vencimentos sobem de R$ 320 milhões em 2027 para R$ 406 milhões em 2028 e R$ 634 milhões em 2029, enquanto o caixa da empresa somava R$ 315 milhões em junho.

Em outubro, a S&P alterou a perspectiva do rating da empresa de estável para negativa, citando perda de clientes, queda no faturamento e dificuldade de cumprir as métricas de alavancagem assumidas com os debenturistas.

Aval da Espanha e a questão dos dividendos

Para avançar, o negócio precisa do aval da controladora, o Grupo Telefónica, na Espanha, que tem o governo espanhol entre seus acionistas e passará por eleições no país em novembro. Em 2025, a multinacional anunciou um plano para reduzir dívida e ganhar eficiência global, com corte de custos de cerca de 3 bilhões de euros até 2030. Uma das fontes ouvidas pelo Estadão questionou se os acionistas vão preferir ampliar a exposição ao Brasil ou preservar caixa para pagar dividendos.

No Brasil, a Vivo tem se comprometido a distribuir no mínimo 100% do lucro líquido de 2026 aos acionistas. Entre janeiro e julho, a remuneração efetivamente paga somou R$ 6,99 bilhões, alta de 31,6% sobre o mesmo período de 2025.

A tentativa com a Desktop

Não é a primeira vez que a Vivo mira um provedor regional. Em 29 de maio de 2024, a operadora e a Desktop, provedora sediada em Sumaré (SP), confirmaram em fatos relevantes que conversavam sobre uma possível operação, ainda sem termos de preço ou estrutura definidos. Dias antes, a notícia do interesse da Vivo havia feito as ações da Desktop subirem 16% no pregão de 24 de maio.

Na época, a Desktop tinha 1,04 milhão de clientes de banda larga no estado de São Paulo, e a compra poderia dar à Vivo a liderança no mercado paulista. As empresas, porém, não chegaram a um acordo sobre o preço, e a Vivo desistiu do negócio, segundo o Brazil Journal.

Em outubro de 2025, a Claro entrou em negociações avançadas pela Desktop. Como a sobreposição de redes entre as duas no estado era menor, a operação se tornava atrativa para a Claro mesmo a preços mais altos. Em março deste ano, a Claro comprou o controle da Desktop por R$ 2,4 bilhões, em uma transação que avaliou a provedora em R$ 4 bilhões.

O movimento faz parte de uma onda de consolidação na banda larga fixa, um mercado considerado saturado. Além da compra da Desktop pela Claro, a Brasil Tecpar está adquirindo a Ligga, e a Giga Mais e a Sky discutem uma combinação de negócios.

Como está a fibra da Vivo

No segundo trimestre de 2026, a receita de fibra até a casa (FTTH) da Vivo somou R$ 2,15 bilhões, alta de 10,7% em um ano. A rede passava por 32 milhões de domicílios (+6,4%), e as casas conectadas chegaram a 8,2 milhões (+11,3%). Com isso, a taxa de penetração subiu 1,1 ponto percentual, para 25,6%, e o churn, que mede o cancelamento de clientes, recuou para 1,4%. A fibra da operadora está presente em 453 cidades.

A combinação de fibra e celular tem ganhado peso. A base convergente de FTTH alcançou 5,3 milhões de acessos, dos quais 3,8 milhões no Vivo Total, oferta que reúne os dois serviços em um único plano, com crescimento de 18,4% em um ano. No trimestre, o Vivo Total respondeu por 86% das novas adições de fibra feitas nas lojas próprias da empresa.

Os 1,3 milhão de clientes da Vero equivalem a cerca de 16% das casas conectadas à fibra da Vivo ao fim de junho.

A operadora também tem fôlego financeiro. Ao fim do segundo trimestre, a companhia tinha caixa líquido de R$ 3,79 bilhões, sem considerar os arrendamentos. Incluindo esse efeito, a dívida líquida era de R$ 11 bilhões.

A Telefônica Brasil divulga o balanço do terceiro trimestre em 10 de novembro.

Acompanhe tudo sobre:TelecomunicaçõesVivoFusões e Aquisições

Mais de Invest

CSN dá exclusividade à chinesa Huaxin para vender CSN Cimentos por R$ 12,7 bilhões

PIB da Europa, desemprego e contas públicas no Brasil: o que move os mercados

Por que a IA pode ser a maior ameaça ao negócio que fez do Google um gigante

JSL vale menos que dois anos de caixa após eleição; 'negócio tem robustez', diz CFO

Mais na Exame

Pop

BTS em São Paulo: que horas deve terminar o show no MorumBIS nesta sexta

Economia

Desemprego cai a 5,2% no Brasil, menor taxa para um 3º trimestre desde 2012

Future of Money

Fundador da Binance critica Elon Musk por comentário sobre ataque hacker

Exame IN

Investida de Jeff Bezos, Stark Bank cresceu com os grandes. Agora quer conquistar os pequenos