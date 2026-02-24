BBB 26: Maxiane e Milena travam duelo voto a voto no 6º Paredão

O sexto Paredão do Big Brother Brasil de 2026 será definido na noite desta terça-feira, 24. Maxiane, Milena e Chaiany disputam a permanência na casa após terem sido confirmadas na berlinda no domingo, 22, quando Cowboy se salvou no Bate e Volta.

Enquetes divulgadas ao longo do dia indicam quem deve deixar o reality hoje. Uma das emparedadas, no entanto, não tem motivos para se preocupar, com apenas 1,57% dos votos consolidados

O que indicam as pesquisas?

O site Votalhada compila as principais enquetes online, divididas por categorias (sites, YouTube, Twitter e Instagram), e costuma antecipar quem vai ser eliminado do programa.

O voto é para eliminar, portanto, as maiores porcentagens indicam quem deve sair.

Desde a primeira parcial, à 1h de domingo, 23, Maxiane lidera a rejeição. Milena aparece em segundo lugar, enquanto Chaiany segue com índice baixo.

Às 18h desta terça-feira, 24, com 14.771.481 votos contabilizados, os dados consolidados indicam o seguinte cenário:

Quem deve sair do BBB 26?

Sites: Chaiany 0,74% x Maxiane 50,54% x Milena 48,72%

Chaiany 0,74% x x Milena 48,72% YouTube: Chaiany 5,33% x Maxiane 52,17% x Milena 42,55%

Chaiany 5,33% x x Milena 42,55% Twitter: Chaiany 4,86% x Maxiane 68,16% x Milena 26,98%

Chaiany 4,86% x x Milena 26,98% Instagram: Chaiany 1,67% x Maxiane 65,07% x Milena 33,27%

Chaiany 1,67% x x Milena 33,27% Dados consolidados (média proporcional): Chaiany 1,57% x Maxiane 53,64% x Milena 44,79%

Maxiane segue à frente na rejeição, com 53,64% da média proporcional. Em relação às 15h, quando tinha 53,99%, a sister oscilou 0,35 ponto percentual para baixo.

Milena aparece com 44,79%, acima dos 44,39% registrados na parcial anterior — alta de 0,40 ponto. Já Chaiany caiu de 1,63% para 1,57%, mantendo-se distante do risco de eliminação.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, o reality vai ao ar todos os dias após a novela Três Graças. O horário pode variar conforme a programação.

No Globoplay, assinantes têm acesso às câmeras exclusivas da casa e a conteúdos extras 24 horas por dia.