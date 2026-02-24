Quem vai sair do BBB 26 hoje? Enquete final mostra disputa intensa entre sisters

O sexto Paredão do Big Brother Brasil de 2026 será definido na noite desta terça-feira, 24. Maxiane, Milena e Chaiany disputam a permanência na casa após terem sido confirmadas na berlinda no domingo, 22, quando Cowboy se salvou no Bate e Volta.

A enquete final divulgada às 21h mostra mudança importante no cenário ao longo do dia. Uma das emparedadas segue fora da disputa principal, enquanto a liderança na rejeição diminuiu nas últimas horas.

O que indicam as pesquisas?

O site Votalhada compila as principais enquetes online, divididas por categorias (sites, YouTube, Twitter e Instagram), e costuma antecipar quem vai ser eliminado do programa.

O voto é para eliminar, portanto, as maiores porcentagens indicam quem deve sair.

Desde a primeira parcial, à 1h de domingo, 23, Maxiane lidera a rejeição. Milena aparece em segundo lugar, enquanto Chaiany segue com índice baixo.

Às 21h desta terça-feira, 24, com 15.919.501 votos contabilizados, os dados consolidados indicam o seguinte cenário:

Quem deve sair do BBB 26?

Sites: Chaiany 0,73% x Maxiane 49,43% x Milena 49,84%

Chaiany 0,73% x Maxiane 49,43% x YouTube: Chaiany 5,33% x Maxiane 52,17% x Milena 42,55%

Chaiany 5,33% x x Milena 42,55% Twitter: Chaiany 4,86% x Maxiane 68,20% x Milena 26,93%

Chaiany 4,86% x x Milena 26,93% Instagram: Chaiany 1,67% x Maxiane 65,07% x Milena 33,27%

Chaiany 1,67% x x Milena 33,27% Dados consolidados (média proporcional): Chaiany 1,54% x Maxiane 52,84% x Milena 45,62%

Maxiane segue à frente na média proporcional, com 52,84%, mas perdeu força em relação às 18h, quando tinha 53,64%.

Milena cresceu no mesmo intervalo, passando de 44,79% para 45,62% e encurtando a distância. Nos votos de sites, inclusive, aparece numericamente à frente, com 49,84% contra 49,43% de Maxiane.

Já Chaiany permanece distante do risco de eliminação, com apenas 1,54% da média consolidada.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, o reality vai ao ar todos os dias após a novela Três Graças. O horário pode variar conforme a programação.

No Globoplay, assinantes têm acesso às câmeras exclusivas da casa e a conteúdos extras 24 horas por dia.