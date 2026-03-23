Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: Juliano Floss vai sair? Veja o que mostra enquete

As torcidas fora da casa já estão se movimentando e o cenário é mais polarizado do que estava inicialmente

(Gshow/Reprodução)

(Gshow/Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 23 de março de 2026 às 10h34.

O décimo Paredão do BBB 26 foi formado neste domingo, 22, com Juliano, Jonas e Gabriela na berlinda. Agora, Juliano está no centro da disputa, com rejeição crescente nas enquetes publicadas na manhã desta segunda-feira, 23.

As torcidas fora da casa já estão se movimentando e o cenário é mais polarizado do que estava inicialmente. O levantamento consolidado do Votalhada desta manhã indica que a rejeição a Jonas diminuiu, chegando a 47,45%. Já para Juliano, o número subiu e chegou a 41,41%, enquanto Gabriela aparece distante, com 12,09%.

Os dados reúnem enquetes de diferentes plataformas e mostram um cenário dividido, com oscilações entre redes sociais, mas com desvantagem consistente para Jonas na média geral.

Enquanto o cenário indica pressão sobre outros emparedados, o participante aparece como peça-chave na definição do resultado.

Votos da casa

  • Jordana votou em Leandro Boneco
  • Gabriela votou em Jonas Sulzbach
  • Leandro Boneco votou em Jonas Sulzbach
  • Jonas Sulzbach votou em Leandro Boneco
  • Milena votou em Jonas Sulzbach
  • Solange Couto votou em Jonas Sulzbach
  • Marciele votou em Leandro Boneco
  • Juliano Floss votou em Jonas Sulzbach
  • Chaiany votou em Jonas Sulzbach
  • Ana Paula Renault votou em Jonas Sulzbach
  • Samira votou em Jonas Sulzbach

Prova Bate e Volta

A Prova Bate-Volta foi disputada por Jonas, Jordana e Gabriela. A dinâmica consistiu em três etapas, como de costume. Jordana foi a vencedora e escapou do Paredão.

Resultados consolidados

  • Sites (voto da torcida): Gabriela 8,88% x Jonas 31,17% x Juliano 59,95%
  • YouTube: Gabriela 13,52% x Jonas 35,87% x Juliano 51,05%
  • X (antigo Twitter): Gabriela 5,90% x Jonas 55,92% x Juliano 38,19%
  • Instagram: Gabriela 17,38% x Jonas 50,56% x Juliano 32,06%
  • Dados consolidados (média Votalhada): Gabriela 12,09% x Jonas 47,45% x Juliano 41,41%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

BBB 26: enquete atualizada mostra Paredão apertado

BBB 26: Juliano Floss vai ser eliminado? Enquete mostra brother na zona de risco

BBB 26: Jonas dispara na rejeição e pode sair do BBB 26, mostra enquete

BBB 26: enquete mostra disputa acirrada, mas jogo pode virar

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa sobe 2% com trégua de Donald Trump e queda do petróleo

Apresentado por CENA EMPREENDIMENTOS

O residencial em Florianópolis que vendeu metade das unidades em três meses

Pop

BBB 26: enquete atualizada mostra Paredão apertado

Future of Money

Bitcoin cai para US$ 68 mil e retorna aos US$ 70 mil com volatilidade elevada