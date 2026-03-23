BBB 26: Juliano Floss vai sair? Veja o que mostra enquete

O décimo Paredão do BBB 26 foi formado neste domingo, 22, com Juliano, Jonas e Gabriela na berlinda. Agora, Juliano está no centro da disputa, com rejeição crescente nas enquetes publicadas na manhã desta segunda-feira, 23.
As torcidas fora da casa já estão se movimentando e o cenário é mais polarizado do que estava inicialmente. O levantamento consolidado do Votalhada desta manhã indica que a rejeição a Jonas diminuiu, chegando a 47,45%. Já para Juliano, o número subiu e chegou a 41,41%, enquanto Gabriela aparece distante, com 12,09%.
Os dados reúnem enquetes de diferentes plataformas e mostram um cenário dividido, com oscilações entre redes sociais, mas com desvantagem consistente para Jonas na média geral.
Enquanto o cenário indica pressão sobre outros emparedados, o participante aparece como peça-chave na definição do resultado.
Votos da casa
- Jordana votou em Leandro Boneco
- Gabriela votou em Jonas Sulzbach
- Leandro Boneco votou em Jonas Sulzbach
- Jonas Sulzbach votou em Leandro Boneco
- Milena votou em Jonas Sulzbach
- Solange Couto votou em Jonas Sulzbach
- Marciele votou em Leandro Boneco
- Juliano Floss votou em Jonas Sulzbach
- Chaiany votou em Jonas Sulzbach
- Ana Paula Renault votou em Jonas Sulzbach
- Samira votou em Jonas Sulzbach
Prova Bate e Volta
A Prova Bate-Volta foi disputada por Jonas, Jordana e Gabriela. A dinâmica consistiu em três etapas, como de costume. Jordana foi a vencedora e escapou do Paredão.
Resultados consolidados
- Sites (voto da torcida): Gabriela 8,88% x Jonas 31,17% x Juliano 59,95%
- YouTube: Gabriela 13,52% x Jonas 35,87% x Juliano 51,05%
- X (antigo Twitter): Gabriela 5,90% x Jonas 55,92% x Juliano 38,19%
- Instagram: Gabriela 17,38% x Jonas 50,56% x Juliano 32,06%
- Dados consolidados (média Votalhada): Gabriela 12,09% x Jonas 47,45% x Juliano 41,41%
Como votar?
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Onde assistir ao BBB?
Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.