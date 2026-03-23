BBB 26: Juliano Floss vai sair? Veja o que mostra enquete

O décimo Paredão do BBB 26 foi formado neste domingo, 22, com Juliano, Jonas e Gabriela na berlinda. Agora, Juliano está no centro da disputa, com rejeição crescente nas enquetes publicadas na manhã desta segunda-feira, 23.

As torcidas fora da casa já estão se movimentando e o cenário é mais polarizado do que estava inicialmente. O levantamento consolidado do Votalhada desta manhã indica que a rejeição a Jonas diminuiu, chegando a 47,45%. Já para Juliano, o número subiu e chegou a 41,41%, enquanto Gabriela aparece distante, com 12,09%.

Os dados reúnem enquetes de diferentes plataformas e mostram um cenário dividido, com oscilações entre redes sociais, mas com desvantagem consistente para Jonas na média geral.

Enquanto o cenário indica pressão sobre outros emparedados, o participante aparece como peça-chave na definição do resultado.