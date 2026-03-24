BBB 26: Jonas e Juliano Floss lideram rejeição, diz enquete

(Gshow/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 24 de março de 2026 às 09h16.
Pesquisas divulgadas hoje, apontam o participante que deve sair.
Até às 8h, já foram apurados 11.409.654 votos pelo site Votalhada. Na média consolidada das plataformas, Jonas lidera com 47,74%, enquanto Juliano figura o segundo lugar, com 43,31%. Gabriela aparece em terceiro lugar, com 9,09%, sem chance de dar adeus ao prêmio de R$ 5 milhões.
Em comparação com a atualização anterior da enquete, houve pequenas mudanças no cenário. Jonas abriu um pouco mais de vantagem em relação a Juliano, que no início do dia era o mais cotado para sair.
O comportamento do voto também varia bastante entre as plataformas. Nos sites e no Youtube, Juliano aparece como o mais rejeitado, enquanto nas redes sociais ele está em segundo lugar, atrás de Jonas.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.