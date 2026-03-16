BBB 26: enquete aponta quem deve sair no nono Paredão

O novo Paredão do Big Brother Brasil 26 está formado. Ana Paula, Breno e Leandro (Boneco) disputam a permanência na casa.

O que dizem as pesquisas?

Enquetes divulgadas nesta segunda-feira, 16, apontam o participante que deve sair na próxima terça-feira.

Na média das enquetes do Votalhada, Breno lidera a rejeição com 55,16% dos votos. Leandro aparece logo atrás, com 25,50%, enquanto Ana Paula surge em posição mais confortável, com apenas 19,25%.

Resultados consolidados

Sites (voto da torcida): Ana Paula 43,94% x Breno 33,15% x Leandro 22,92%

x Breno 33,15% x Leandro 22,92% YouTube: Ana Paula 27,61% x Breno 49,87% x Leandro 22,25%

x Leandro 22,25% Twitter: Ana Paula 12,32% x Breno 64,37% x Leandro 23,31%

x Leandro 23,31% Instagram: Ana Paula 13,93% x Breno 54,74% x Leandro 31,33%

x Leandro 31,33% Dados consolidados (sites, Twitter, YouTube e Instagram): Ana Paula 19,25% x Breno 55,16% x Leandro 25,50%

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV Globo, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.