Bitcoin sobe, mas expectativa por decisão do Fomc limita os ganhos

O bitcoin opera em leve alta nesta terça-feira, 27, tentando uma recuperação depois de cair abaixo dos US$ 80 mil. No entanto, as preocupações dos investidores antes da decisão de juros do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) nos Estados Unidos amanhã limita os ganhos.

Às 10h55 (horário de Brasília) o bitcoin subia 0,5% em um período de 24 horas, cotado a US$ 79.876.

Em relatório, a consultoria Vault Capital afirma que o bitcoin está varrendo suas mínimas ao zerar compras alavancadas em regiões tais quais as de US$ 79,8 mil, US$ 79,5 mil e US$ 79,2 mil. Contudo, o CIO da Vault, Marco Aurélio de Camargos, ressalta que quem está vendendo são os investidores menores.

"Os depósitos de pequenos investidores na corretora dobraram, enquanto as baleias [carteiras com grande quantidade de criptomoeda] seguem quietas. Esse é o desenho de um mercado transferindo bitcoin de quem quer sair no zero a zero para quem tem paciência", avalia.

Na opinião de Camargos, este não é o momento de virar pessimista. "Uma coisa é varrer mínima com cada vez menos alavancagem para zerar, com o grande investidor parado e o sentimento no meio da escala. Outra é perder o chão. A linha que separa as duas leituras é a mínima de sábado: um fechamento abaixo de US$ 79,2 mil transforma a varrida em queda."

ETFs e indicadores

Ontem, foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 110,3 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA. O único alvo do fluxo comprador foi o IBIT, da gestora BlackRock.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 88,6 milhões.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas se manteve nos 44 pontos desde a véspera. Assim, o sentimento do mercado se mantém na zona considerada "neutra".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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