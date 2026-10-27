As mil maiores empresas do país lucraram R$ 786 bilhões e renderam menos que a Selic

As mil maiores empresas do Brasil fecharam 2025 com lucro líquido somado de R$ 786,6 bilhões, alta de 16,6% sobre o ano anterior. A receita conjunta chegou a R$ 10,5 trilhões, 10,4% acima de 2024. Os números são da edição 2026 do Melhores e Maiores, o ranking anual da EXAME, que tem metodologia e avaliação feitas pelo Ibmec.

A rentabilidade também melhorou. O retorno sobre o patrimônio líquido, indicador que mede quanto a empresa gera de lucro para cada real investido pelos acionistas, subiu de 12,1% para 13,7%. Das mil companhias, 848 terminaram o ano no azul.

O resultado ganha outra leitura quando colocado ao lado dos juros. A Selic ficou em 15% ao ano durante a maior parte de 2025, segundo o Banco Central. Na média, portanto, o capital aplicado nas maiores empresas do país rendeu menos do que renderia em um título público, que tem risco muito menor.

Para quem toma decisões financeiras, a pergunta relevante deixa de ser se a empresa lucrou e passa a ser se o lucro pagou o custo do dinheiro que ela usa.

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Lucro não é sinônimo de criação de valor

A distinção está no centro de um dos estudos mais citados sobre desempenho corporativo. O McKinsey Global Institute analisou quase 6 mil das maiores empresas do mundo, todas com receita acima de US$ 1 bilhão, para medir o lucro econômico, que é o que sobra depois de descontado o custo do capital.

O resultado, publicado no relatório Superstars, mostra uma concentração extrema. Os 10% melhores capturam 80% de todo o lucro econômico. Os 80% do meio, somados, ficam perto de zero. E os 10% piores destroem um valor equivalente ao que o topo cria.

Em outras palavras, a maioria das grandes empresas registra lucro contábil, mas só uma minoria gera retorno acima do que custa o capital de acionistas e credores.

A régua usada para medir as melhores

O Melhores e Maiores avalia as companhias em três blocos. O primeiro, com peso de 35% na nota final, reúne os indicadores financeiros: retorno sobre o patrimônio, retorno sobre o capital empregado, liquidez seca, margem líquida e endividamento.

O segundo, também com 35%, mede o crescimento de receita, patrimônio e lucro entre 2023 e 2025. O terceiro, com 30%, avalia práticas ambientais, sociais e de governança, de acordo com a metodologia do ranking.

A Rede D'Or foi eleita a empresa do ano. Entre as campeãs setoriais estão WEG, em bens de capital, Localiza, em transporte e logística, Totvs, em tecnologia, e Gerdau, em siderurgia e mineração, segundo a lista de vencedores da 53ª edição.

O desempenho variou muito entre setores. O lucro de combustíveis e químicos subiu 89%, e o do agronegócio, 48%. Papel e celulose saiu de um prejuízo de R$ 3 bilhões para lucro de R$ 20,8 bilhões. Na outra ponta, mineração e siderurgia viram o lucro cair 91%, e o varejo, 43%.

Margem, giro e alavancagem: as três alavancas da rentabilidade

Por trás do retorno sobre o patrimônio há uma conta conhecida dos analistas, a decomposição desenvolvida na DuPont no início do século 20. Ela divide a rentabilidade em três fatores: quanto a empresa lucra sobre cada real vendido (margem), quantas vezes os ativos giram em vendas ao longo do ano (giro) e quanto do negócio é financiado com dívida (alavancagem).

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Duas empresas com o mesmo retorno podem ter perfis opostos. Uma indústria de alta tecnologia tende a depender de margem. Um varejista vive de giro. Uma companhia muito endividada pode exibir retorno alto apenas porque usa pouco capital próprio.

É essa diferença que interessa a quem decide. Rentabilidade sustentada por margem e giro costuma resistir a ciclos ruins. Rentabilidade apoiada em dívida fica mais frágil quando os juros sobem, como o Brasil viu em 2025, ano em que o número de empresas em recuperação judicial bateu recorde, segundo a Serasa Experian.

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Sair do meio da tabela é mais difícil do que parece

As empresas mais rentáveis do Brasil e do mundo raramente chegam ao topo por acaso, e quem está no meio da tabela tem pouca chance de subir.

Em outro estudo, a McKinsey acompanhou 2.393 grandes empresas e concluiu que as companhias do quinto superior concentram quase 90% do lucro econômico. A probabilidade de uma empresa sair das faixas intermediárias e chegar ao topo em dez anos é de 8%.

O topo também não é garantido. Segundo o relatório Superstars, quase metade das empresas de melhor desempenho deixa o grupo dos 10% mais lucrativos a cada ciclo de negócios. Nos mercados emergentes, essa rotatividade chega a 60%.

Os autores atribuem a mobilidade a decisões concretas: alocar capital de forma consistente nos negócios que mais rendem, fazer aquisições com disciplina, investir acima da média do setor e ganhar produtividade e margem ao longo do tempo.

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