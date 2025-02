BBB 25: Thamiris e Camilla decidem ficar com 35 mil e geram consequência para a casa

A dinâmica do BBB 25 colocou as participantes Camilla e Thamiris diante de uma encruzilhada decisiva, testando suas estratégias de jogo e ambições financeiras. Na dinâmica Pegar ou Guardar, elas precisaram escolher entre duas opções:

Adicionar R$ 70 mil ao prêmio final , aumentando a bolada para o grande vencedor.

, aumentando a bolada para o grande vencedor. Ficar com o dinheiro para si, assumindo as consequências dessa escolha na dinâmica da casa.

Que horas Gracyanne volta para a casa do BBB?

Decisão dividiu opiniões dentro e fora da casa

Após muita ponderação e debates acalorados, Camilla e Thamiris optaram por embolsar R$ 35 mil cada, totalizando os R$ 70 mil oferecidos. No entanto, a escolha teve um preço: o Quarto Anos 50 foi lacrado por tempo indeterminado.

Conhecido por seu ambiente vintage e aconchegante, o quarto abrigava alguns participantes que foram pegos de surpresa com a decisão. Em um prazo curtíssimo de apenas 1 minuto e 30 segundos, eles precisaram correr contra o tempo para retirar seus pertences pessoais, criando um clima de tensão e correria na casa.

Impacto no prêmio e nas estratégias do jogo

Com a decisão de Camilla e Thamiris, o prêmio final do BBB 25 permanece em R$ 2.530.000. A notícia gerou reações diversas entre os brothers e sisters, que agora precisam adaptar suas estratégias e alianças diante da nova configuração do jogo.

O fechamento repentino do Quarto Anos 50 abalou os participantes, deixando muitos desolados e preocupados com os próximos desdobramentos. A atitude das sisters também levantou um debate sobre ética no jogo e a busca individual pela recompensa financeira.

Como essa escolha pode afetar Camilla e Thamiris?

A decisão de embolsar o dinheiro pode ter repercussões dentro e fora do reality. Será que essa atitude impactará a popularidade das sisters com o público? Como os demais participantes lidarão com a perda do Quarto Anos 50?

A dinâmica do BBB 25 segue imprevisível e promete novas reviravoltas nos próximos dias. Fique ligado para acompanhar tudo o que acontece na casa mais vigiada do Brasil!