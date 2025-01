BBB 25: quem venceu a prova do líder? Disputa já dura nove horas; veja duplas

A terceira Prova do Líder do Big Brother Brasil 25 já tem mais de nove horas de duração nesta sexta-feira, 31.

Sete duplas continuam na disputa, que exige resistência e precisão dos participantes.

A dinâmica exige que os integrantes das duplas se dividam entre duas funções. No Provódromo, um jogador deve contar as moedas que caem a cada rodada. Quem acertar a quantidade mais próxima do número correto libera a ação do parceiro.

No outro lado, na área externa, o segundo participante precisa observar o telão. Quando o nome da dupla vencedora aparece, ele deve apertar o botão no momento certo e girar a roleta.

A prova segue sem previsão de término, e a resistência dos participantes será decisiva para definir o próximo líder do reality.

Quem já deixou a prova?

Ao longo das 28 rodadas, quatro duplas foram eliminadas:

Diego e Daniele Hypolito, após mais de oito horas de prova ;

após ; Diogo Almeida e Vilma , após quase quatro horas de prova ;

, após quase ; Guilherme e Delma , que saíram depois de seis horas de resistência ;

, que saíram depois de ; Giovanna e Gracyanne Barbosa, que deixaram a disputa por desistência.

Quem ainda segue na disputa?

Sete duplas continuam competindo pela liderança: