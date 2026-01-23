Conhece o método 3-3-3? Veja como ele pode turbinar sua produtividade diária

O principal inimigo da produtividade de uma equipe
Redatora
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 14h47.
Se você já tentou seguir aquela agenda super regrada que promete produtividade máxima — e falhou — saiba que o problema não é você, é a rigidez. Para quem busca evoluir rápido e entregar resultado com consistência, encontrar um sistema que funcione na prática é essencial.
É aí que entra o método 3-3-3, defendido por Oliver Burkeman e usado por nomes como Jeff Haden, colunista e autor best-seller. Ele é simples, adaptável e funcional, ou seja, feito para quem vive no mundo real. As informações foram retiradas de Inc.
Você organiza seu dia em três blocos, com três tipos de foco. A ideia não é seguir um cronograma militar, mas estruturar sua rotina de um jeito que ajude você a:
Veja como aplicar:
Antes de abrir e-mail ou entrar em reuniões, defina o que vai mover o ponteiro hoje. Pode ser um projeto estratégico, uma entrega que precisa de concentração ou algo que contribua com seus objetivos de longo prazo.
Exemplo: “Hoje, vou focar 3h na finalização da proposta de parceria com o cliente X.”
Separe um bloco para resolver pendências, fazer aquela ligação que está sendo adiada, responder algo importante ou até participar de reuniões curtas. São ações que, embora pequenas, evitam que o acúmulo sabote sua execução.
Exemplo: atualizar status de um projeto no sistema, agendar feedbacks ou revisar um material antes do envio.
Nem tudo é sobre “produzir”, você também precisa manter sua estrutura funcionando. Aqui entram hábitos pessoais e profissionais que sustentam sua energia, organização e clareza mental.
Praticar exercício, revisar seu planejamento semanal, responder e-mails-chave e fazer networking são alguns exemplos dessa prática.
