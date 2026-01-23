Conhece o método 3-3-3? Veja como ele pode turbinar sua produtividade diária

Se você já tentou seguir aquela agenda super regrada que promete produtividade máxima — e falhou — saiba que o problema não é você, é a rigidez. Para quem busca evoluir rápido e entregar resultado com consistência, encontrar um sistema que funcione na prática é essencial.

É aí que entra o método 3-3-3, defendido por Oliver Burkeman e usado por nomes como Jeff Haden, colunista e autor best-seller. Ele é simples, adaptável e funcional, ou seja, feito para quem vive no mundo real. As informações foram retiradas de Inc.

Como funciona o método 3-3-3?

Você organiza seu dia em três blocos, com três tipos de foco. A ideia não é seguir um cronograma militar, mas estruturar sua rotina de um jeito que ajude você a:

Priorizar o que realmente importa

Executar o que é urgente

Manter a constância no que sustenta seus resultados

Veja como aplicar:

1. Três horas no seu projeto mais importante

Antes de abrir e-mail ou entrar em reuniões, defina o que vai mover o ponteiro hoje. Pode ser um projeto estratégico, uma entrega que precisa de concentração ou algo que contribua com seus objetivos de longo prazo.

Exemplo: “Hoje, vou focar 3h na finalização da proposta de parceria com o cliente X.”

2. Três tarefas rápidas (mas relevantes)

Separe um bloco para resolver pendências, fazer aquela ligação que está sendo adiada, responder algo importante ou até participar de reuniões curtas. São ações que, embora pequenas, evitam que o acúmulo sabote sua execução.

Exemplo: atualizar status de um projeto no sistema, agendar feedbacks ou revisar um material antes do envio.

3. Três atividades de manutenção

Nem tudo é sobre “produzir”, você também precisa manter sua estrutura funcionando. Aqui entram hábitos pessoais e profissionais que sustentam sua energia, organização e clareza mental.

Praticar exercício, revisar seu planejamento semanal, responder e-mails-chave e fazer networking são alguns exemplos dessa prática.

Por que o método funciona para quem busca alta performance

É realista : você adapta à sua realidade, sem fórmulas rígidas.

É intencional : te força a decidir o que realmente importa antes de começar.

É sustentável : evita o esgotamento por tentar fazer tudo, todos os dias.

