BBB 25: Quarto do Desafio promete agitar a casa e mudar rumos do jogo; saiba como funciona

A casa do BBB 25 segue em movimento. Depois da última eliminação, os brothers e sisters serão surpreendidos na manhã desta quarta-feira, 26, com um botão misterioso no gramado. A novidade promete impactar diretamente o jogo, afetando a Prova do Líder, a formação do Paredão e a divisão entre VIP e Xepa.

Quem apertar o botão terá um desafio no escuro e precisará encontrar três letras para completar a palavra "VIP". O apresentador Tadeu Schmidt explicou as regras:

"Lá nesse quarto, que é completamente escuro, ela vai ter que encontrar as três letras da palavra 'VIP', a letra 'V', a letra 'I' e a letra 'P'. Ela tem que encontrar as letras, sair do quarto e apertar o botão, dentro do tempo determinado", detalhou.

A dinâmica traz um dilema importante para os confinados: arriscar-se em busca de vantagens ou evitar um possível Paredão. Isso porque o resultado do desafio terá um impacto decisivo no jogo.

Caso o participante consiga cumprir a tarefa a tempo:

Ganha imunidade na semana

Veta mais um concorrente da Prova do Líder

Garante uma vaga no VIP

Se não completar o desafio:

Vai direto para o Paredão

Perde o direito de participar da Prova do Líder

Fica na Xepa

Com esse alto risco, os jogadores precisarão escolher entre a ousadia e a cautela. Quem se arriscar pode garantir mais poder no jogo, mas também tem o perigo de já estar na berlinda antes mesmo da votação.